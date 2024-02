Trotz gebrochenem Fuß unterwegs Verletzte Victoria Beckham mit Schiene und High Heel gesichtet

Traumpaar in guten wie in schmerzhaften Zeiten: Victoria und David Beckham. (jök/spot)

SpotOn News | 23.02.2024, 18:30 Uhr

Glatter Bruch beim Glamour-Paar: Victoria Beckham hat sich im Gym ihren linken Fuß verletzt. Das kann die Musik- und Fashion-Ikone aber nur kurz stoppen. Am Donnerstag wurde sie in London gesichtet, als sie ein Restaurant verließ - mit Krücken, einer Schiene und einem Stöckelschuh.

Was Victoria Beckham (49) bereits vergangene Woche andeutete, hat Ehemann David jetzt bestätigt: Seine Victoria hat sich einen "glatten Bruch" des linken Fußes zugezogen. Aufhalten lässt sich die Power-Frau von dem Missgeschick jedoch nicht. Fotos des englischen "Mirror" zeigen Victoria am Donnerstag beim Verlassen eines Restaurants in Notting Hill: in Schiene und High Heel, flankiert von Krücken.

Schwarzes Outfit zur schwarzen Schiene

Das ist Stil: Auch im Schmerz trägt Victoria Beckham Ton in Ton, wie die Fotos des "Mirror" belegen. Glamourös wie immer verlässt Victoria Beckham am Donnerstagabend ein schickes Londoner Restaurant und beweist ihren erlesenen Geschmack. Ihr edles Outfit aus schwarzem Oversized-Oberteil und schwarzer, figurbetonter Hose komplettiert eine ebenfalls schwarze Sonnenbrille. Während ein schwarzer Stöckelschuh ihren rechten Fuß umspielt, steckt ihr linker Fuß in einer massiven schwarzen Schiene. Das lässt ihre sichtbare, zarte Fessel noch feenhafter erscheinen – ein klassischer Oversized-Move. Oder kurz: Klassisch Posh eben.

Video News

David: "Ein glatter Bruch"

Ebenfalls am Donnerstag bestätigt David Beckham (48), dass sich Victoria im Fitnessstudio den Fuß gebrochen hat. Auf Instagram schreibt David über seine 49-jährige Gattin: "Anscheinend war der kleine Unfall meiner Frau im Fitnessstudio ein glatter Bruch." Der Fußball-Superstar postete auch ein Foto von Victoria, die einen medizinischen Schuh trägt, während sie ihr verletztes Glied auf einem Plüschkissen ausruht. Und ganz Traum-Partner fügt David ein Herz-Emoji, ein trauriges Emoji sowie ein "Feel Better"-Snoopy-GIF hinzu.

Frage nach Enkeln: "Wartet mal!"

Victorias fiese Fußverletzung im Fitnessstudio passierte kurz nach einem Interview mit der "Vogue", das es in sich hatte. Ob sie "aufgeregt" sei, Großmutter zu werden, lautete eine Frage. Seit April 2022 ist Sohn Brooklyn (24) mit Milliardärstochter Nicola Peltz (29) spektakulär verheiratet. Victorias Antwort klang nicht danach, als habe sie es eilig, ihre mit vier eigenen Kindern schon umfangreiche Familie in Kürze zu erweitern: "Was?! Wow. Wartet mal! Ich glaube nicht, dass es jetzt schon passiert, es sei denn, ihr wisst etwas, was ich nicht weiß. Es ist noch nicht so weit", betonte sie. Dass sie infolge der provokanten Enkel-Frage unfallträchtig beim Training aus den Latschen kippte, ist dennoch nicht anzunehmen.