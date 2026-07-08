Stars Verona und Franjo Pooth geben Details über ihr erstes Date preis

Franjo und Verona Pooth / 64 Berlinale Berlin Opening Night / dpa Zentralbild / Jens Kalaene / 02/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 14:00 Uhr

Verona und Franjo Pooth geben Details über ihr erstes Date preis.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehen Verona und Franjo Pooth gemeinsam durchs Leben.

Doch obwohl ihre Liebesgeschichte längst bekannt ist, sorgen die beiden jetzt mit neuen Einblicken in die Anfänge ihrer Beziehung für Schmunzeln. Dabei wird deutlich: Ihr erstes Date verlief alles andere als klassisch romantisch. Kennengelernt haben sich die Moderatorin und der Unternehmer im Jahr 2000 bei einem Formel-1-Rennen in Silverstone. Verona arbeitete dort für RTL, während Franjo damals in London studierte. Für ihn war es offenbar Liebe auf den ersten Blick, verriet er der ‚Bild‘. „Als ich Verona zum ersten Mal live gesehen habe, war ich hin und weg und dachte nur: Wow!“, erinnerte er sich. Verona sieht die ersten Begegnungen dagegen deutlich nüchterner. Auf die Frage, ob die Gefühle sofort gegenseitig gewesen seien, stellte sie klar: „Überhaupt nicht!“

Einige Wochen später kam es schließlich zum ersten Date in London. Franjo hatte sich dafür etwas Besonderes überlegt und reservierte einen Tisch im renommierten Jazzclub Ronnie Scott’s. Doch seine romantischen Pläne hielten nicht lange. „Dann stand da dieses Schild: ‚Don’t speak!‘ Ich glaube, so ein Schild hatte Verona noch nie in ihrem Leben gesehen“, erzählte er mit einem Augenzwinkern. Bereits nach wenigen Minuten beschlossen die beiden, den Club wieder zu verlassen.

Statt eines stillen Konzertabends zog es das Paar weiter nach Chinatown. Und dort wurde das Treffen endgültig unvergesslich. Franjo erinnerte sich lachend: „Da hat sie so viel Peking-Ente gegessen, wie ich noch nie einen Menschen essen gesehen habe.“ Verona ergänzt die Anekdote mit einer weiteren Pointe: Ihr enges Korsagenkleid habe dem ausgiebigen Essen schließlich nicht mehr standgehalten.

Heute können beide über die chaotischen Momente nur lachen. Seit über 20 Jahren sind Verona und Franjo verheiratet und gelten als eines der beständigsten Promi-Paare Deutschlands. Für Verona ist das Geheimnis ihrer Beziehung klar: „Wahre Liebe ist ein Fundament. Sie wächst und wird zu Schutz, Geborgenheit und Stärke.“ Gleichzeitig betont sie, dass Ehrlichkeit für sie unverzichtbar sei. „An dem Tag, an dem ich aufwache und Franjo nicht mehr liebe, bin ich weg“, sagte sie offen.