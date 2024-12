Schlagersängerin im Glück Vicky Leandros: Ein fünftes Enkelkind zum Weihnachtsfest

Freut sich darauf, an Weihnachten eine "kleine Prinzessin" in den Armen halten zu können: Vicky Leandros. (tj/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 19:14 Uhr

Kurz nach dem Ende ihrer großen Abschieds-Tournee kann sich Vicky Leandros über Familiennachwuchs freuen. Nach vier Enkelsöhnen kam nun ihre erste Enkeltochter auf die Welt.

Am 3. Dezember 2024 verabschiedete sich die deutsch-griechische Sängerin Vicky Leandros (72) mit einem spektakulären Konzert im Berliner Tempodrom nach einer rund 55 Jahre andauernden Karriere von den ganz großen Bühnen. Nur wenige Tage später trat sie in der Gala "Ein Herz für Kinder" zum letzten Mal in einer Fernsehshow auf.

Wie jetzt bekannt wurde, durfte die Schlager-Diva nun ihr fünftes Enkelkind an ihr Herz drücken. Nach vier Enkelsöhnen handelt es sich dabei erstmals um eine "kleine Prinzessin".

Video News

"Kleine Prinzessin" als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Erst im Sommer dieses Jahres hatte ihre Schwiegertochter Lena (39), verheiratet mit ihrem Sohn Leandros (43), einen Enkel zur Welt gebracht. Ihre älteste Tochter Milana (39) schenkte der Sängerin bereits in den Jahren davor drei männliche Enkelkinder. Die erste Enkeltochter brachte nun Vickys jüngste Tochter, die Schauspielerin Sandra von Ruffin (38) auf die Welt. Ein Name für die kleine Prinzessin wurde noch nicht bekanntgegeben.

In der "Bild" freute sich die glückliche Großmutter mit folgenden Worten über den Nachwuchs: "Es ist ein wunderbares Geschenk so kurz vor Weihnachten, und ich bin sehr dankbar für diese Momente. Es ist wundervoll, jetzt eine kleine Prinzessin bei uns zu haben."