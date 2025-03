Stars Jane Fonda: Sie rettete ihren Enkelsohn vor einem Bären

Screen Actors Guild Awards 2025 - Jane Fondal - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat ihren Enkelsohn vor einem Bären gerettet.

Jane Fonda rettete ihren Enkel vor einem Bären.

Die 87-jährige Schauspielerin erzählte, dass sie „in der Wildnis“ in New Mexico lebte und sich um den inzwischen 25-jährigen Sohn Malcolm ihrer Tochter Vanessa Vadim kümmerte, als sie das Tier vor seinem Kinderbett entdeckte und sofort einschritt, um den Bären zu verscheuchen.

Fonda sprach über die Geschichte, als sie mit ihrem Sohn Troy O’Donovan Garity im Netflix-Podcast ‚Skip Intro‘ auftrat und der 51-jährige Schauspieler darum gebeten wurde, etwas zu erzählen, was die Leute nicht über seine berühmte Mutter wissen. Troy, dessen Vater Janes verstorbener Ex-Ehemann Tom Hayden ist, erzählte gegenüber der Moderatorin Krista Smith: „Sie hat einen Bären aus ihrem Schlafzimmer verscheucht …“ Jane habe ein Geräusch im Haus gehört und verließ ihr Schlafzimmer mitten in der Nacht, um zu schauen, woher es kam: „Und als sie zurückkam, war die Fliegengittertür abmontiert und da war ein Bär im Schlafzimmer, der am Kinderbett schnüffelte.“ Die Moderatorin fragte die ‚Grace and Frankie‘-Darstellerin dann, wie sie reagiert habe, um das Tier von dem Baby zu verscheuchen, woraufhin Jane schnell ihre Arme hob und schrie: „Brüll!“ Troy entschuldigte sich daraufhin scherzhaft beim Tontechniker des Podcasts für die Lautstärke seiner Mutter.