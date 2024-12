Hat sie oder hat sie nicht? Victoria Beckham bezieht Stellung zu Gerüchten über Beauty-OPs

Victoria Beckham beteuert, dass sie keine Nasen-OP hatte. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 23:31 Uhr

Immer wieder wird an Victoria Beckhams natürlicher Schönheit gezweifelt. Das will das einstige Spice Girl nicht auf sich sitzen lassen. Sie habe sich "nie" einer Nasenoperation unterzogen, betont Beckham in einem neuen Interview.

Victoria Beckham (50) hat sich im Gesicht nie unters Messer gelegt. Das betonte das ehemalige Mitglied der Spice Girls in der Folge von "Today With Hoda & Jenna" vom 16. Dezember. Schon seit Jahren häufen sich die Spekulationen, dass sie sich mehreren Schönheitsoperationen unterzogen habe.

"Es gab in der Vergangenheit eine Menge Leute, die mir sagten, dass ich eine Art von Operation an meiner Nase hatte", sagte sie in dem Interview mit Zanna Roberts Rassi (42), während sie über Schminktipps und -tricks sprach. Das entspreche aber nicht der Realität: "Ich habe nie, nie, nie, nie etwas gehabt. Nein, niemals."

Video News

Schminktrick steckt hinter der dünnen Nase

Für ihre dünn anmutende Nase seien ihre "geschickten Contouring-Künste" verantwortlich, die sie besonders schmal wirken lassen würden. Ihren besonderen "Nasentrick" teilt Beckham, die sich "zu 95 Prozent" selbst schminke, auch gern mit ihren Fans.

Bei Skincare und beim Schminken gehe es der 50-Jährigen nicht darum, jünger auszusehen, betonte sie im Interview. "Es geht darum, die beste Version von sich selbst zu sein, sich zu akzeptieren, wie man ist, und poliert und wunderschön auszusehen", so Beckham.

Brust-OP jahrelang geleugnet

Mindestens einen Schönheitseingriff hat die Ehefrau von Ex-Fußballstar David Beckham (49) jedoch vorgenommen. Obwohl sie jahrelang bestritten hatte, Brustimplantate gehabt zu haben, gab sie dies 2017 in einem Brief an ihr jüngeres Ich für die britische "Vogue" doch noch zu. "Ich sollte wohl sagen, dass man mit seinen Brüsten nicht pfuschen sollte", schrieb sie damals. "All die Jahre habe ich es geleugnet – dumm. Ein Zeichen von Unsicherheit. Feiere einfach, was du hast." 2014 ließ sie sich die Implantate wieder entfernen.