Stars Victoria Beckham: Deshalb sah sie auf Fotos so griesgrämig aus

Victoria Beckham - Paris - December 7th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2024, 12:05 Uhr

Die Designerin räumt ein, dass sie auf dem roten Teppich oft "unsicher" war.

Victoria Beckham glaubt, dass sie auf Fotos „mürrisch“ aussah, weil sie insgeheim nervös war.

Die ehemalige Spice Girls-Sängerin ist bekannt dafür, mit einem ernsten Gesichtsausdruck für Fotos zu posieren. Das räumt sie im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ ganz offen ein. „Ich habe mir kürzlich einige Bilder von mir angesehen und war wirklich erstaunt, wie glücklich ich aussah. In der Vergangenheit habe ich mir diese Bilder von mir auf roten Teppichen immer angesehen und eine Frau gesehen, die nervös und unsicher aussah“, enthüllt die Frau von David Beckham. „Alle anderen sahen eine Frau, die mürrisch und streng aussah – ich nehme an, so kam ich zu dem Ruf, eine miserable Kuh zu sein.“

Am vergangenen Mittwoch (17. April) wurde die Modedesignerin 50 Jahre alt. Über den Meilenstein zeigt sie sich sehr glücklich. „Ich fühle mich im Moment sehr zufrieden, sogar mit meinem kaputten Fuß“, sagt sie in Bezug auf ihren Unfall im Fitnessstudio Anfang des Jahres.

Die Britin versucht, dem Altern positiv gegenüber zu stehen. „Ich freue mich auf die Zukunft. Das Problem mit dem Älterwerden ist, dass es so ist, wie es ist. Ich erinnere mich immer daran, wie Marc Jacobs zu mir sagte, als er 60 wurde, dass das besser sei als die Alternative, nicht 60 zu werden. Das ist ein guter Ratschlag!“, erklärt sie. „Aber im Allgemeinen habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe jetzt bessere Möglichkeiten als damals, als ich jünger war.“