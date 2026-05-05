Musik Victoria Beckham deutet an: Spice Girls könnten eine ABBA-ähnliche Hologrammshow starten

The Spice Girls - 2007 - Famous - Reunion Tour show Koln Arena BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 19:00 Uhr

Victoria Beckham sagt, die Spice Girls hätten darüber gesprochen, eine Hologrammshow im Stil von ABBA zu machen, auch wenn noch nichts bestätigt ist.

Victoria Beckham hat verraten, dass sie und ihre Spice-Girls-Kolleginnen eine von ‚ABBA Voyage‘ inspirierte Hologrammshow diskutiert haben.

Posh Spice sagte, die Band, zu der auch Emma Bunton, Mel B, Geri Horner und Melanie C gehören, würden gerne ein Spektakel wie die erfolgreiche Show der schwedischen Pop-Ikonen auf die Beine stellen, bei der ihre digitalen Avatare für sie auftreten. Die Modedesignerin sagte bei SiriusXM Radio: „Ich denke, das wäre eine großartige Idee. Das Prinzip dahinter wäre großartig. Wir haben beim Abendessen darüber gesprochen, aber wir werden sehen.“

Ihr ehemaliger Manager Simon Fuller war in der Vergangenheit sehr an der Idee interessiert. Ein Insider sagte zuvor der ‚The Sun‘-Kolumne ‚Bizarre‘: „Simon ist verzweifelt darauf aus, noch einmal einen großen Abschluss mit den Spice Girls zu haben, und das ist seine neueste Idee. Er war derjenige, der die ursprüngliche Idee für ABBA und ihre digitale Show hatte, und er glaubt, dass dieses Modell perfekt für die Gruppe funktionieren könnte.“ Eine erneute Tour mit den echten Sängerinnen wirke unwahrscheinlich, da jemand wie Victoria „nie wieder ein ‚aktives Mitglied‘ der Spice Girls“ sein werde. Doch eine Hologramm-Show wäre ein Kompromiss. „Es scheint die beste Option zu sein. Simon hat die Idee der Gruppe vorgestellt, und sie schienen offen dafür zu sein“, erzählte der Insider. „Sogar Victoria sagte, sie würde dahinterstehen, wenn alle zustimmen würden. Sie würde es nicht blockieren. Simon weiß, dass dieser Plan bedeuten würde, dass die Band im Schlaf Geld verdient, und es würde ihre Musik einer ganz neuen Generation zugänglich machen. Es ist ein wirklich spannendes Konzept, und er glaubt, dass er es umsetzen kann.“

Victorias Hinweis auf die Hologrammshow kommt, nachdem sich die Gruppe entschieden hat, ihr 30-jähriges Jubiläum nicht mit einer Tour zu feiern. Als sie kürzlich eine Reunion-Tour im Vorfeld des 30. Jubiläums ausschloss, äußerte sich Mel B alias Scary Spice zu Spekulationen über eine Dokumentation und eine mögliche Rückkehr der Spice Girls auf die Bühne. Die Gruppe wird später in diesem Jahr den 30. Geburtstag ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘ und ihres Albums ‚Spice‘ feiern. Während Gespräche über eine Dokumentation zwar stattgefunden haben, deutete Mel B an, dass es innerhalb der Gruppe unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wie diese umgesetzt werden sollte. Sie sagte gegenüber ‚HELLO!‘: „„Ich glaube, wir wurden alle gefragt und haben irgendwann darüber nachgedacht. Es muss auf die richtige Weise gemacht werden. Es muss ehrlich sein – und nicht jeder möchte ehrlich sein.“ Auf die Frage nach einer Reunion-Tour zum Jubiläum fügte Mel B hinzu: „Ich kann dir sagen, dass das nicht passieren wird.“