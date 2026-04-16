Stars Victoria Beckham bricht Schweigen über Entfremdung von Sohn Brooklyn

Victoria Beckham - FAMOUS - London - October - 2025 - Victoria Beckham Netflix documentary premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 20:00 Uhr

Victoria Beckham hat ihr Schweigen über die Entfremdung von ihrem Sohn Brooklyn gebrochen.

Die Designerin betont, dass sie und ihr Ehemann David Beckham immer nur versucht hätten, ihre Kinder zu „schützen und zu lieben“. Der 27-jährige Koch teilte im Januar einen aufsehenerregenden Instagram-Post, in dem er seinen berühmten Eltern vorwarf, das Familienbild kontrollieren zu wollen, ihn „bestechen“ zu wollen, damit er die kommerziellen Rechte an seinem eigenen Namen verkauft, und seine Hochzeit mit seiner Frau Nicola Peltz Beckham ruiniert zu haben. Nun hat sich die ehemalige Spice-Girls-Sängerin dazu geäußert und betont, dass sie und David immer nur die „bestmöglichen“ Eltern sein wollten.

Direkt auf Brooklyn angesprochen sagte Victoria, die mit David auch die Söhne Romeo (24) und Cruz (21) sowie die 14-jährige Tochter Harper hat, dem ‚WSJ. Magazine‘: „Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können. Und wissen Sie, wir stehen jetzt seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, war, unsere Kinder zu schützen und unsere Kinder zu lieben.“ Das sei „wirklich alles“, was sie dazu sagen wolle, betonte Victoria im Anschluss.

Die vierfache Mutter gab außerdem zu, dass die Erziehung ihrer Kinder jetzt „ganz anders“ sei als damals, als sie noch klein waren. Sie sagte: „Eltern von jungen Erwachsenen und erwachsenen Kindern zu sein, mein Gott, ich meine, das ist sehr anders als kleine Kinder zu haben. Ich denke, wir versuchen, unser Bestes zu tun.“

Das öffentliche Profil von David und Victoria Beckham habe immer auch Aufmerksamkeit auf ihre Familien gelenkt, doch die Modeschöpferin betonte, dass sie deshalb keine Schuldgefühle habe. Sie sagte: „Ich würde nicht sagen, dass Schuldgefühle damit einhergehen. Ich würde sagen, dass es für meine Mutter und meinen Vater viel Umstellung bedeutete, als plötzlich Paparazzi vor ihrem Haus standen. Wir haben unsere Familien auf dieser Reise wirklich mitgenommen.“ Victoria glaubt auch nicht, dass die Negativität rund um die Entfremdung von Brooklyn ihrem Mode- und Beauty-Imperium geschadet hat. Sie ist überzeugt, dass die Leute ihre Produkte kaufen, weil diese gut sind und nicht nur, weil sie dahintersteht.

Brooklyn hatte Anfang des Jahres einen langen, aufsehenerregenden Instagram-Post geteilt, in dem er seine Eltern für den Familienbruch verantwortlich machte. Er behauptete: „Meine Mutter hat meinen ersten Tanz mit meiner Frau an sich gerissen, der Wochen im Voraus zu einem romantischen Liebeslied geplant worden war. Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief Marc Anthony mich auf die Bühne, wo laut Ablaufplan mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden sollte, aber stattdessen wartete dort meine Mutter, um mit mir zu tanzen.“ Victoria habe „auf sehr unangemessene Weise“ mit ihm getanzt und er sich „in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl oder gedemütigt gefühlt“. Das Paar überlege sogar, sein Eheversprechen noch einmal zu erneuern, damit es neue Erinnerungen an den Hochzeitstag schaffen könne, die „Freude und Glück bringen und nicht Angst und Peinlichkeit“.