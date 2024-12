Film Viggo Mortensen: Rückkehr als Aragorn?

Viggo Mortensen - Cannes Film Festival 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 12:00 Uhr

Der 66-jährige Schauspieler könnte womöglich erneut in seiner Paraderolle zu sehen sein.

Viggo Mortensen hat ein Angebot für ‚The Hunt For Gollum‘ erhalten.

Der 66-jährige Schauspieler verkörperte in den Verfilmungen der ‚Herr der Ringe‘-Trilogie von J.R.R Tolkien die Rolle des Aragorn. Im neuen Filmprojekt aus dem Fantasy-Universum könnte Mortensen abermals als der legendäre Held zu sehen sein. ‚The Hunt For Gollum‘ erzählt einen Teil der Romane, der nicht Part der vorherigen Verfilmungen war. Regie führt der frühere Gollum-Darsteller Andy Serkis, der außerdem abermals als Gollum zu sehen sein wird.

Drehbuchautorin Philippa Boyens, die gemeinsam mit Peter Jackson und Fran Walsh am Skript arbeitet, verriet gegenüber ‚The Playlist‘: „‚The Hunt for Gollum‘ kommt aus der Zeit von ‚Die Gefährten‘, kurz bevor Frodo Beutlin nach Bruchtal aufbricht. Es startet mit Gandalf, der Aragorn beauftragt Gollum zu finden, da der Zauberer befürchtet, dass dieser Sauron Informationen über Den Einen Ring verraten könnte. Deshalb ist ein Auftritt von Viggo Mortensen entscheidend. Aber wird er zurückkehren? Ehrlich gesagt hängt das ganz von Viggo ab, wir arbeiten zusammen und wir sind noch ganz am Anfang. Ich habe mit Viggo gesprochen, Andy hat mit ihm gesprochen, Peter hat mit ihm gesprochen, wir haben alle mit ihm gesprochen und ehrlich gesagt kann ich mir niemand anderen als Aragorn vorstellen, aber es hängt natürlich ganz von Viggo ab.“