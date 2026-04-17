Stars Vogue Williams verrät, dass sie schwanger ist

Vogue Williams and Spencer Matthews 2 Pride Of Britain 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 12:00 Uhr

Vogue Williams ist schwanger.

Das 40-jährige Model und hat gemeinsam mit Ehemann Spencer Matthews in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie ein weiteres gemeinsames Kind erwarten. Zu einem Strandfoto ihres wachsenden Babybauchs schrieb Vogue auf Instagram: „BABY NUMMER 4 IST UNTERWEGS…“

Spencer (37) hat dieselbe Fotosammlung auch auf seinem eigenen Instagram-Account geteilt. Der Reality-TV-Star – der zunächst durch ‚Made in Chelsea‘ bekannt wurde – schrieb zu den Bildern in seiner Instagram-Story: „Wir haben Neuigkeiten.“ Das verliebte Paar, das bereits Theodore (7), Gigi (5) und Otto (3) zusammen hat, machte seine Schwangerschaftsfotos an einem Strand auf St. Barts, wobei Vogue in einem Bikini und einem Sarong zu sehen war.

Spencer und Vogue sind seit 2018 verheiratet, und der Reality-Star gab kürzlich zu, dass es in ihrer Beziehung oft auch ein konkurrenzbetontes Element gegeben habe. Spencer sagte in Matt Willis‘ Podcast ‚On the Mend‘: „Sie ist eine unglaubliche Frau, weißt du? Jeder, der meine Frau trifft, liebt sie sofort. Sie ist ganz klar die Beliebtere von uns beiden.“ In diesen frühen Phasen hatten die beiden zusammen eine TV-Show mit dem Titel ‚The Spencer and Vogue Show‘ und einen Podcast namens ‚Spencer and Vogue‘. Der Star fügte hinzu: „Da entsteht natürlich ein Konkurrenzgefühl, etwa wer lustiger ist. Wir konkurrieren ständig. Vor der Kamera verpassen wir uns kleine Seitenhiebe.“

Spencer sagte, die Situation habe sich verbessert, als sie beruflich getrennte Wege gingen und er sich aus ihrem gemeinsamen Podcast zurückzog, um andere Ziele zu verfolgen. „Wenn sie etwas bekommt, bin ich wirklich stolz auf sie. Aber als wir noch zusammen ähnliche Dinge gemacht haben und sie etwas bekam, an dem ich möglicherweise auch interessiert war, war das so ein bisschen … natürlich freust du dich für deinen Partner, aber es ist auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht. Es ist dann so: Warum habe ich es nicht bekommen?“ Dieser Umstand soll zwar nicht direkt für Probleme gesorgt haben, aber ein leichtes Konkurrenzgefühl sei wahrscheinlich das richtige Wort dafür. Er fügte hinzu: „Wenn du dich mit deinem Partner in einer Wettbewerbssituation befindest, kann das ein bisschen zermürbend sein.“