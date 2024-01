43 Schmuckstücke präsentiert Von günstig bis teuer: Diese Ohrringe trug Prinzessin Kate 2023

Bei den British Academy Film Awards im Februar 2023 hat Prinzessin Kate in einer weißen Robe von Alexander McQueen alle Blicke auf sich gezogen. Besonderer Hingucker dazu: Statement-Ohrringe der Marke Zara. (ae/spot)

SpotOn News | 07.01.2024, 12:31 Uhr

Im vergangenen Jahr hat die britische Kronprinzessin Kate wieder zahlreiche Auftritte hingelegt. Dabei trug sie nicht nur das ein oder andere aufsehenerregende Kleid, sondern kombinierte dazu auch interessante Ohrringe. Ihre 43 Paare hatten einen Gesamtwert von fast 73.000 Euro.

Prinzessin Kate (41) gilt als eine der am besten gekleideten Royals. Dazu tragen auch ihre Accessoires bei. Im Laufe des Jahres 2023 präsentierte sie bei ihren Auftritten 43 Paar Ohrringe im Wert von mehr als 72.500 Euro, wie die "Daily Mail" aufgelistet hat. Die Auswahl der Frau von Thronfolger Prinz William (41) reichte dabei von neun Euro teuren Accessorize-Perlenohrringen bis hin zu den extravaganten Asprey-London-Daisy-Heritage-Ohrringen, die umgerechnet 26.700 Euro kosteten. Zudem trug sie Schmuckstücke ihrer Schwiegermutter Diana (1961-1997) und Queen Elizabeth II. (1926-22).

Kate trägt Schmuck gerne häufiger

Dieses breite Spektrum spiegelt ihre Vorliebe für das Tragen sowohl erschwinglicher als auch hochwertiger Marken wider. Außerdem recycelt sie gerne ihre Lieblingsstücke. So ist Kate eine treue Anhängerin der britischen Juwelierin Kiki McDonough mit Sitz am Sloane Square in London. Im vergangenen Jahr hat sie gleich sechs Paar Ohrringe der Marke präsentiert, darunter die Lola-Topas-Creolen (4.000 Euro), die Lauren-Diamant-Herzohrringe mit Pavé-Fassung (2.700 Euro) und die Citrin-Ohrringe in Kissenform (1.900 Euro), die sie erstmals beim Cheltenham Festival im Jahr 2013 getragen hatte. Sie besitzt davon drei weitere Variationen in weißem Topas, rosa Morganit und grünem Amethyst.

Die Prinzessin trug auch drei Paar Ohrringe von Shyla London, einem zeitgenössischen Label, das natürliche Edelsteine ​​und faire oder recycelte Metalle zu erschwinglichen Preisen verwendet. Als Kate im Januar ihre Kampagne "Shaping Us" startete, kombinierte zu einem Kleid von Victoria Beckham Biaritz-Squiggle-Ohrringe (84 Euro) aus, die aus mehreren Schichten vergoldetem Silber handgefertigt sind. Perlenohrringe mit klobigem Knoten (84 Euro) trug sie gleich fünf Mal, unter anderem beim Empfang des Shaping Us National Symposiums.

Auch das französische Label Sézane zählt zu Kates Favoriten. Sie stellte im Jahr 2023 drei Paar Ohrringe sowie zwei Armbänder der Marke vor. Vor allem, wenn es um Statement-Ohrringe geht, greift Kate gerne zu Sézane-Stücken.

Die künftige Königin liebt Erbstücke und Low-Budget gleichermaßen

Während die Prinzessin jede Menge hochwertigen Schmuck – darunter viele kostbare Erbstücke der Königsfamilie – präsentierte, unterstützte sie auch im vergangenen Jahr wieder mehrere kostengünstige Marken wie Accessorize, J.Crew, Orelia und Zara. Die 41-Jährige recycelte insbesondere ihre neun Euro teuren Accessorize-Perlen- und Scheibenohrringe für eine Verlobung am Landau Forte College in Derby. Während einer Reise in den Brecon-Beacons-Nationalpark in Wales im April griff sie erneut zu den günstigen Ohrringen. Auch für die BAFTAs wählte Kate Stücke einer Modekette: goldene, kaskadierende Blumenohrringe von Zara.