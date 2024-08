Beim Stabhochsprungfinale der Männer Von Königin Silvia bis Kronprinzessin Amalia: Royales Treffen in Paris

Das schwedische Königspaar, der spanische König sowie Großherzog Henri von Luxemburg und die niederländische Kronprinzessin Amalia fieberten zusammen auf der Tribüne des Stade de France mit. (ae/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 07:44 Uhr

Die Olympischen Spiele in Paris bringen nicht nur Sportler aus 206 Nationen zusammen. Am Montagabend vereinten sie auch Royals aus vier Ländern auf der Tribüne im Stade de France, die dort gemeinsam die Athleten und Athletinnen anfeuerten.

Die Olympischen Spiele in Paris ziehen auch die Royals in ihren Bann. In den vergangenen Tagen haben sich schon etliche Vertreter der europäischen Königshäuser in der französischen Hauptstadt gezeigt. Beim Stabhochsprungfinale der Männer im Stade de France am Montagabend (5. August) kam es sogar zu einem königlichen Großaufgebot: König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia von Schweden (80), König Felipe VI. von Spanien (56), die niederländische Kronprinzessin Amalia (20) und Großherzog Henri von Luxemburg (69) verfolgten den Wettkampf gemeinsam auf der Tribüne.

Schwedisches Königspaar gratuliert den Gold-Gewinnern

Vor allem für das schwedische Königspaar war der Abend ein voller Erfolg. Denn sie konnten zusammen mit Armand "Mondo" Duplantis (24) jubeln, der die Marke von 6,25 Meter überquerte. Damit verbesserte er seinen eigenen Weltrekord noch einmal um einen Zentimeter und gewann die Goldmedaille. Tagsüber hatten der König und die Königin bereits die "Schweden-Arena" im Olympischen Dorf besucht, um Schwimmerin Sarah Sjöström (30) zu ihren beiden olympischen Goldmedaillen zu gratulieren.

Auch auf der Instagramseite des schwedischen Palastes veröffentlichten die Royals Glückwünsche an die erfolgreichen Sportler. Die Olympischen Spiele haben für das Königspaar eine besondere Bedeutung. Denn 1972 lernten sich die beiden bei den Wettkämpfen in München kennen. Der damalige Kronprinz Carl Gustaf soll sich auf den ersten Blick in die deutsche Olympia-Hostess Silvia verguckt haben.

Auch das spanische Königshaus veröffentlichte Einblicke auf seiner Instagramseite. "Der König ist in Paris, um die Spanier zu unterstützen, die in diesen Tagen bei den Olympischen Spielen antreten." Zunächst habe Felipe das Olympische Dorf besucht, am Nachmittag das 3×3 Frauen-Basketballspiel gegen die USA verfolgt. Danach fieberte er dann noch beim 3000-Meter-Hürdenlauf und dem Viertelfinalspiel der Fußballhockeymannschaft mit. Zuvor hatten bereits seine Frau Letizia (51) sowie die beiden Töchter die Spiele in Paris besucht.