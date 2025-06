Stars Vor ihrer Reunion: Nelly und Ashanti konnten einander nicht ausstehen

Ashanti - Nelly - Getty Images - Miami - February 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 09:00 Uhr

Die beiden Musiker führten jahrelang eine On-Off-Beziehung, bevor sie 2023 erfolgreich ein Liebes-Comeback starteten.

Nelly und Ashanti „hassten“ einander, bevor sie doch nochmal ein Liebes-Comeback wagten.

Die beiden Stars führten jahrelang eine On-Off-Beziehung, die 2003 begann und bis 2023 immer wieder in Auseinandersetzungen endete. Seit zwei Jahren sind Nelly und Ashanti nunmehr erfolgreich liiert und haben sich mittlerweile sogar heimlich das Jawort gegeben. Vor zehn Monaten wurde ihre Liebe mit dem gemeinsamen Sohn Kareem, genannt KK, gekrönt. Dass ihre Beziehung doch eine Zukunft hatte, war für die zwei Musiker lange Zeit unvorstellbar, wie sie jetzt im Trailer zu ihrer neuen Reality-Show ‚Nelly and Ashanti: We Belong Together‘ verrieten. Die 44-jährige Sängerin erinnert sich im Clip: „Wir waren elf Jahre lang immer wieder zusammen und getrennt, vor dem Finale…“ Nelly fügt an: „Ich hasste sie.“ Ashanti konnte ihren jetzigen Ehemann ebenfalls nicht ausstehen: „Ich hasste ihn. Ich glaubte nicht, dass wir je wieder zusammen kommen würden.“

Gegenüber ‚E! News‘ hatte Ashanti bereits vor einer Weile verraten, dass sie anfänglich gar nicht fassen konnte, dass ihre Gefühle für Nelly tatsächlich zurückgekehrt waren. „Ich dachte nur: ‚Ich kann nicht glauben, dass diese Gefühle zurück sind'“, erinnerte sie sich im Interview. „So war es für mich. Als wir wieder miteinander sprachen und zusammen ausgingen dachte ich mir: ‚Warte mal, diese Gefühle waren weg. Wie haben sie sich wieder eingeschlichen?'“ Über ihre Zukunftsplanung gab Ashanti außerdem preis: „Wir wollen noch mehr [Kinder]. Definitiv ein Mädchen für die Balance. Ich bin aktuell in der Unterzahl zuhause. Ein Mädchen wäre also großartig!“