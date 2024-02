Mega-Metal-Event im Sommer Wacken Open Air 2024: Weitere Highlights stehen fest

Nach der Schlamm-Katastrophe im Jahr 2023 hoffen die Wacken-Fans in diesem Jahr auf bessere Wetterbedingungen (tj/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 15:36 Uhr

Für die 33. Ausgabe des Wacken Open Air wurden nun weitere Top-Acts bekanntgegeben. Neben dem Kiss-Sänger Gene Simmons wird dort auch der Wacken-erprobte Comedian Bülent Ceylan auf der Bühne stehen.

Zwischen dem 31. Juli und dem 2. August 2024 steigt im schleswig-holsteinischen Kult-Dorf Wacken wieder das legendäre Wacken Open Air. Das bisher bekannte Line-up des Festivals mit Headlinern wie den Scorpions, Korn oder In Extremo sorgte dafür, dass das Metal-Festival im vergangenen Jahr bereits 4,5 Stunden nach Eröffnung des Vorverkaufs restlos ausverkauft war. Am heutigen Valentinstag beglückte das W:O:A-Management seine geliebte Fangemeinde mit der Ankündigung weiterer Bühnen-Highlights.

Kiss-Frontmann Gene Simmons kündigt hammerhartes Set an

Angeführt wird das erweiterte Line-up von niemand Geringerem als dem legendären Kiss-Frontmann Gene Simmons (74). Nachdem dieser 2023 das offizielle Ende von Kiss verkündet hatte, wird er in Wacken mit einer neuen Formation auf der Bühne stehen und anscheinend auch noch einmal etwas kräftiger auf das Hard-Rock-Gaspedal drücken. In der Pressemitteilung zum erweiterten Line-up kündigte der 74-Jährige jedenfalls Folgendes an: "Das Set wird viel härter sein als das, was Kiss gespielt haben, und ich werde Songs spielen, die noch nie zuvor veröffentlicht worden sind. Solosongs von mir."

Comedian Bülent Ceylan setzt auf "Neue Deutsche Härte"

Als weitere Acts vervollständigen unter anderem die US-Sludge-Ikonen Baroness und die Deathcore-Helden von Whitechapel die Liste der angekündigten Musik-Acts. Mit dem Comedian Bülent Ceylan (48), der schon 2011 und 2014 in Wacken zu Gast war, kommt auch in diesem Jahr wieder eine etwas ironischere und weniger düstere Note ins Spiel. Gemeinsam mit seiner neuen Band aus versierten Heavy-Musikern wird der musikalische Spaßvogel am 1. März ein Album im "Neue Deutsche Härte"-Stil veröffentlichen. Im Oktober vergangenen Jahres präsentierte er als kleinen Vorgeschmack darauf bereits den Titel-Song "Ich liebe Menschen".