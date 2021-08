Wann endet die Serie „The Handmaid’s Tale“?

08.08.2021 20:26 Uhr

Anfang diesen Jahres lief in den USA die vierte Staffel der preisgekrönten Serie „The Handmaid’s Tale“ . Es war die bisher meistgesehene Staffel der Sendung. Nichtsdestotrotz fragen sich viele Fans, ob die Serie demnächst enden wird.

Tatsächlich plapperte ein leitender Angestellter von „Hulu“ kürzlich in einem neuen Interview, dass es derzeit Diskussionen darüber gibt, ob die fünfte Staffel das Ende der Serie markieren wird. Jetzt meldete sich Serienschöpfer Bruce Miller endlich in der Frage zu Wort – sein Statement machte Hoffnung.

Kein Ende in Sicht

Der Film- und Serienprofi sagte im Gespräch mit „Deadline“ : „Ich habe nicht vor, die Serie bald zu beenden. Wir haben eine wunderbare Gruppe von Autoren, einen spektakulärenCast an Schauspielern und Gastregisseuren sowie unsere Crew.“

Meisterleistung während Corona

In höchsten Tönen lobte Bruce Miller die disziplinierte Arbeit aller am „The Handmaid’s Tale“-Set unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie. Er erzählte:

„Was alle dieses Jahr geleistet haben, war unglaublich. Sie haben die ganze Staffel während der Covid-Pandemie abgedreht. Wir haben alle Folgen in zwei Wochen in den Kasten gebracht. Wir haben jedes Drehbuch so geschrieben, dass wir die Geschichte schnell verändern und mit anderen Schauspielern aufführen konnten. Der Fall trat aber nicht ein, denn alle haben an einem Strang gezogen.“

Finale Staffel wird keine schnelle Nummer

Er erzählte weiter: „Das Team hat eine unglaubliche Staffel abgeliefert. Ich bin nicht bereit zu sagen: ‚Ach, wisst ihr, lasst uns einfach aufhören‘. Ich weiß nicht, wie Sie sich während der Lockdowns gefühlt haben, aber ich habe Erfahrungen machen dürfen, die einmalig waren – und die Arbeit mit diesen Leuten gehört definitiv dazu. Ja, ich weiß jetzt schon genau, wie die Serie enden wird, ich werde das Finale auch nicht zwanghaft herauszögern, aber ich mich auch nicht hetzen. Für mich zählt: Solange ich für Elisabeth Moss schreibe, gibt es keine spannendere Arbeit.“

Neue Serie „These Women“

Neben „The Handmaid’s Tale“ arbeitet Bruce Miller ebenfalls als aufführender Produzent an der neuen Serie „These Women“ . Darin geht es fünf sehr unterschiedliche Frauen, deren Leben von Gefahren und Ängsten geprägt werden. Ihre Schicksal haben einen gemeinsamen Nenner: Ein Mann und seine tödliche Besessenheit von jeder einzelnen von ihnen, auch wenn das selbst noch nicht alle wissen.

Auch hinter der neuen Show steht die Produktionsfirma MGM. Diese beschreibt „These Women“ als eine neue Art der Serienmördergeschichte, die einem literarischen Thriller über weibliche Selbstbestimmung und sozialen Wandel gleicht.