Der "Game of Thrones"-Star Für „Wicked“-Verfilmung: Peter Dinklage wird zum Ziegenmann

Peter Dinklage wird in "Wicked" auch seine Gesangskünste unter Beweis stellen. (stk/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 19:02 Uhr

Der Cast der mit Spannung erwarteten "Wicked"-Verfilmung ist um einen Topstar reicher: Peter Dinklage gibt sich die Ehre - in einer märchenhaften Rolle.

Der "Game of Thrones"-Liebling Peter Dinklage (54) hat eine weitere fantasiereiche Rolle an Land gezogen. Wie im Rahmen der derzeit stattfindenden CinemaCon in Las Vegas mitgeteilt wurde, wirkt der Tyrion-Lennister-Darsteller in der Verfilmung des Musicals "Wicked" mit. Laut US-Seite "Entertainment Weekly" habe Dinklage einen buchstäblich bockstarken Part ergattert – als sprechende Ziege Dr. Dillamond.

In der Musical-Vorlage "Wicked – Die Hexen von Oz" wird Dr. Dillamond, der an der Hexenschule von Glizz Geschichte unterrichtet, eine wichtige Rolle zuteil. Er klärt Hauptfigur Elphaba – im Film von Cynthia Erivo (37) verkörpert – über das drohende Unheil auf, das allen sprechenden Tieren von Oz blüht. Folglich wird Dinklage auch den Song "Something Bad" zum Besten geben.

Mit der Bekanntgabe von Dinklages Engagement ist der ohnehin schon topbesetzte Cast der Musical-Verfilmung noch einmal namhaft gewachsen. Auch Ariana Grande (30), Jeff Goldblum (71), Michelle Yeoh (61) und "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey (35) zählen dazu.

Darum geht es in "Wicked"

"Wicked" erzählt wie die Broadway-Vorlage die Vorgeschichte der bösen Hexe des Westens – die Hauptschurkin in "Der Zauberer von Oz". Pünktlich zum Super Bowl gewährte bereits ein erster Trailer einen Blick auf die Verfilmung: Darin kommt die spätere Hexe (Erivo) in der Glizz Hexenschule an – damals noch unter dem Namen Elphaba bekannt. Dort erschreckt sie die anderen Schülerinnen und Schüler jedoch aufgrund ihrer grünen Hautfarbe. An der Schule freundet sich die Außenseiterin mit Glinda (Grande) an, die spätere gute Hexe des Südens im Oz-Universum.

"Wicked" soll am 28. November 2024 in die deutschen Kinos kommen. Damit startet aber nur der erste Teil der Verfilmung des Hit-Musicals. Part zwei wird dann im Dezember 2025 folgen.

Schon über 20 Jahre lang läuft "Wicked" mit Erfolg am Broadway, die Inszenierung gewann drei Tony Awards. Deutsche Versionen des Musicals, das auf einem Roman von Gregory Maguire (69) basiert, kamen in Stuttgart, Oberhausen und Hamburg auf die Bühne.