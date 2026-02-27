Film Warner Bros. Discovery soll vollständig von Paramount Skydance übernommen werden

Warner Bros. Logo BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 19:00 Uhr

Warner Bros. Discovery steht kurz davor, vollständig von Paramount Skydance übernommen zu werden.

Der gemeldete Deal folgt auf einen turbulenten Freitagnachmittag (27. Februar), nachdem Netflix überraschend aus dem Bieterprozess ausgestiegen war – obwohl das Unternehmen im Dezember bereits eine Vereinbarung zur Übernahme großer Teile von WBD getroffen hatte.

Der Vorstand von Warner Bros. Discovery hatte überraschenderweise das jüngste Angebot von Paramount Skydance in Höhe von 31 Dollar pro Aktie als „überlegenes Angebot“ gegenüber der bereits vereinbarten Netflix-Transaktion eingestuft. Netflix erhielt daraufhin vier Geschäftstage – bis zum 4. März –, um ein verbessertes Angebot vorzulegen.

Am selben Tag befand sich Netflix-Co-CEO Ted Sarandos in Washington D.C., wo er Regierungsvertreter aus der Administration von Donald Trump zur Unterstützung der Fusionsvereinbarung traf, während Paramount mit seinem verbesserten Barangebot über 111 Milliarden Dollar für das gesamte Unternehmen – einschließlich der linearen Kabelsender – den Wettbewerb weiter verschärfte.

In einer gemeinsamen Erklärung, die weniger als zwei Stunden nach der Entscheidung des WBD-Vorstands veröffentlicht wurde, erklärten Sarandos und Netflix-Co-CEO Greg Peters: „Die von uns ausgehandelte Transaktion hätte Shareholder-Value geschaffen und einen klaren Weg zur regulatorischen Genehmigung geboten. Wir sind jedoch stets diszipliniert geblieben, und zu dem Preis, der erforderlich gewesen wäre, um das jüngste Angebot von Paramount Skydance zu erreichen, ist die Transaktion finanziell nicht länger attraktiv. Daher werden wir das Angebot nicht überbieten.“