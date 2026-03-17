Stars Kid Rock reagiert deutlich auf Conan O’Briens Oscar-Witz

Kid Rock - July 2024 - credit Ron Sachs - CNP for NY Post/DPA Picture Alliance/Avalon - Republican N BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 09:00 Uhr

Kid Rock hat behauptet, Conan O’Briens Witz über ihn in der Oscar-Moderation sei „nicht besonders gut“ gewesen.

Der 55-jährige Star hat sich nun erstmals zu dem Witz geäußert, nachdem Moderator Conan sich während der Academy Awards über Rocks Beteiligung an Turning Point USAs ‚All-American Halftime Show‘ lustig gemacht hatte – einem Online-Konzert als Alternative zur Super-Bowl-Halbzeitshow im vergangenen Monat, die von Bad Bunny angeführt wurde. Während seines Eröffnungsmonologs im Dolby Theatre in Los Angeles am Sonntag (15. März) machte Conan sich über mehrere Stars lustig, darunter auch Rock.

„Ich sollte euch warnen, heute Abend könnte es politisch werden. Und wenn euch das unangenehm ist, gibt es eine alternative Oscar-Verleihung, die von Kid Rock moderiert wird“, sagte Conan O’Brien gleich zu Beginn. „Sie findet bei Dave and Busters die Straße runter statt. Dafür gibt es noch jede Menge Tickets.“ Rock reagierte nun auf X und schrieb: „Ich liebe einen guten Witz, selbst wenn ich das Ziel bin, aber dieser war leider kein besonders guter.“ Allerdings nutzte er die zusätzliche Aufmerksamkeit, um Tickets für seine ‚Freedom 250 Tour – The Road To Nashville‘ zu bewerben. Er fügte hinzu: „So oder so, wenn ihr diesen Frühling/Sommer eine RICHTIG gute Show sehen wollt, die Amerika und 250 Jahre Freiheit feiert – dann kauft eure Tickets (ugh) bei Ticketmaster für meine Freedom 250 Tour – The Road To Nashville. Es gibt einen Grund dafür, VERTRAUT MIR! (sic)“

An anderer Stelle seines Monologs machte Conan sich auch über Timothée Chalamet lustig, der später gegen Michael B. Jordan in der Kategorie Bester Hauptdarsteller verlor. Conan spielte scherzhaft auf dessen kürzliche Aussage an, dass sich niemand mehr für die Kunstformen Ballett und Oper interessiere. Er witzelte: „Die Sicherheitsvorkehrungen sind heute Abend sehr streng. Es gibt Sorgen vor Angriffen aus der Ballett- und Opern-Community. Sie sind nur sauer, dass du den Jazz ausgelassen hast.“ Die Kamera schwenkte zu Timothée und seiner Freundin Kylie Jenner, und er wurde gezeigt, wie er lachend auf den Scherz reagierte. Conan nahm auch Netflix-Chef Ted Sarandos aufs Korn und scherzte, dessen Besuch im Dolby Theatre sei sein „erstes Mal“ in einem Kino. In einer Imitation von Ted fragte er: „Warum sind sie alle zusammen und haben Spaß? Sie sollten allein zu Hause sein, damit ich das monetarisieren kann.“