Stars Warum Emma Thompson kaum noch Theater spielt

Emma Thompson attends Mathilda the Musical Premier London Nov 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 11:00 Uhr

Dame Emma Thompson hat sich in den letzten Jahren von Theaterrollen zurückgezogen, weil sie ein „Morgenmensch“ ist.

Die 66-jährige Schauspielerin hat zugegeben, dass sie durch die langen Arbeitszeiten auf der Bühne „leicht traumatisiert“ war. Sie räumte ein, dass ihre Rolle in ‚Me and My Girl‘ im Londoner West End in den 1980er Jahren besonders anstrengend war und, dass sie Theater schwierig findet, wenn sie bis spät in den Abend hinein arbeiten muss.

Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ sagte sie: „Ich bin ein Morgenmensch, Theaterdarsteller sind oft Nachtmenschen. Außerdem war ich leicht traumatisiert, weil ich mit Anfang zwanzig 15 Monate lang acht Vorstellungen pro Woche in ‚Me And My Girl‘ gespielt habe. Die Arbeitsbelastung in einem Musical ist sehr speziell. Und damals gab es keine Pausen. Man wurde krank und machte einfach weiter. Es war hart.“

Zuletzt war Thompson 2014 und 2015 in einer Version von ‚Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street‘ in New York und London auf der Bühne zu sehen und nahm kürzlich an ‚Whodunnit Unrehearsed 2‘ teil – einer Improvisationsshow, bei der bei jeder Vorstellung im Londoner Park Theatre ein anderer Stargast auftritt. Thompson gibt jedoch zu, dass sie in Zukunft eine neue Rolle auf der Bühne in Betracht ziehen könnte, aber nur, wenn es sich um eine kurze Spielzeit handelt. Sie fügte hinzu: „Es ist sehr gut möglich, dass ich [eine kurze Spielzeit] mache, wenn sich das Richtige ergibt.“