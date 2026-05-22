Stars Warum Nicholas Galitzine sich in seinem He-Man-Kostüm wie ein ‚Betrüger‘ fühlte

Nicholas Galitzine - A Premiere Of Amazon MGM Studios "Masters Of The Universe" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 18:30 Uhr

Nicholas Galitzine hat zugegeben, dass er sich wie ein 'kompletter Betrüger' fühlte, als er zum ersten Mal sein He-Man-Kostüm anzog.

Nicholas Galitzine fühlte sich wie ein „kompletter Betrüger“, als er zum ersten Mal sein He-Man-Kostüm anzog.

Der 31-jährige Schauspieler verkörpert Prinz Adam und dessen Superhelden-Alter-Ego im neuen Film ‚Masters of the Universe‘, und vor seiner dramatischen körperlichen Transformation für die Rolle gab er zu, dass er sich „unwürdig“ fühlte, weil es wie eine unmögliche Aufgabe erschien.

„Um ehrlich zu sein: Als ich das Kostüm zum ersten Mal anprobierte, also als ich meine Transformation noch nicht vollständig abgeschlossen hatte, fühlte ich mich wie ein kompletter Betrüger“, sagte der ‚Red, White and Royal Blue‘-Star zu ‚Extra‘. „Ich fühlte mich unwürdig. Ich dachte: ‚Wie soll ich jemals an diesen Punkt kommen?'“ Nicholas hatte nicht das Gefühl, genug Zeit gehabt zu haben, um die nötige Form für die Rolle zu erreichen. Er fügte hinzu: „Ich komme aus einem sportlichen Hintergrund… ich war schon immer in Fitnessstudios, aber meinen Körper von einem Zustand, der definitiv nicht bereit war, He-Man zu spielen, dahin zu transformieren, diesen Minirock und Brustpanzer zu tragen, war natürlich unglaublich beängstigend… Es waren fünf Monate… eigentlich nicht genug Zeit, um das auf eine angenehme Weise zu schaffen.“

Die Produktion musste sogar mit den Dreharbeiten beginnen, während er noch in der Definitionsphase war. Der Schauspieler erinnert sich: „Das an sich war schon eine Herausforderung, weil du eine Szene spielst und der erste Regieassistent sagt: ‚Okay, wir haben zehn Minuten. Wir ändern jetzt das Setup.‘ Und du rennst raus zum Bike und trittst einfach wie verrückt in die Pedale.“

Doch letztendlich wurde ihm klar, dass sich seine harte Arbeit ausgezahlt hatte. Er sagte: „Es war eigentlich erst an diesem ersten Tag als He-Man am Set, als ich das Kostüm anzog, die Bräune hatte, die Haare gemacht waren und ich ans Set kam. Du versuchst irgendwie, die Reaktionen der Leute in ihren Augen zu erkennen, und das Gefühl war wirklich sehr gut.“ Ein Aspekt der Rolle, auf den Nicholas sich allerdings nicht allzu intensiv vorbereitet hatte, war He-Mans ikonischer Satz: „Bei der Macht von Grayskull… ich habe die Macht!“ Er erklärte: „Für mich ist das nicht nur wichtig, weil er sich dadurch verwandelt, sondern auch, weil er sich selbst sagt, dass er würdig ist, dass er Wert hat, Bedeutung hat, Macht hat. Und für mich war das einfach eine sehr emotionale Zeile, Szene, ein sehr emotionaler Tag, wisst ihr, und es ist ziemlich beängstigend, diese Zeile zum ersten Mal vor einer Crew von etwa 400 Leuten zu sagen.“

Er wollte nicht, dass die Szene so einstudiert klingt, dass er das Gefühl verliere, wie es wäre, das zum ersten Mal auszusprechen. „Und ich wollte einfach, dass dieses erste Mal – wenn er es im Film zum ersten Mal sagt, war es auch das erste Mal, dass ich es gesagt habe – wirklich aus meinem Innersten kommt, als würde ich es gerade zum ersten Mal entdecken.“ Dann fügte er noch scherzend hinzu: „Und auch aus Respekt vor meinen Nachbarn habe ich versucht, zu Hause nicht zu viel die Macht zu beschwören.“