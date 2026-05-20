Stars Idris Elba: Zwischen Actionheld und Realität des Älterwerdens

Idris Elba - Knuckles - Global Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 09:00 Uhr

Idris Elba „kann nicht ewig so durchtrainiert bleiben“.

Der 53-jährige Schauspieler spielt neben Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Kristen Wiig und Jared Leto in ‚Masters of the Universe‘, dem neuen Fantasy-Film unter der Regie von Travis Knight, doch Elba gibt zu, dass er seinen durchtrainierten Körper nicht dauerhaft aufrechterhalten kann.

Elba – der in dem neuen Film Man-At-Arms spielt – sagte gegenüber ‚People‘: „Ich meine, ich bin 53 Jahre alt. Ich kann nicht immer so durchtrainiert bleiben. Aber gleichzeitig muss ich in Form bleiben, damit ich rennen und zuschlagen kann.“ Der Darsteller gibt zu, dass er seine Rolle in dem neuen Film liebt. Der in London geborene Star sagte: „Duncan spielen zu dürfen und ihn zu verändern, ihn so aussehen zu lassen wie mich, war ein echtes … es war ein Vergnügen. Ich durfte ein bisschen komödiantisch und übertrieben sein, also habe ich mich darauf eingelassen.“

Elba – der zuvor Heimdall im Marvel Cinematic Universe spielte – liebt es tatsächlich, Actionfilme zu drehen. Er erklärte: „Ich habe in den letzten drei Jahren ziemlich viele Actionfilme gedreht. Einige waren eher intellektuelle Actionfilme wie ‚Hijack‘, aber hier gab es jede Menge Kämpfe.“

Zudem ist der Schauspieler ein großer Videospiel-Fann. Er spielte die Rolle des Solomon Reed in ‚Cyberpunk 2077: Phantom Liberty‘, dem Spionage-Thriller-Spiel, und Elba sprach 2023 über seine Liebe zu Videospielen. Er sagte der BBC: „Ich spiele viel Videospiele und habe das schon fast mein ganzes Leben lang getan. Ich hatte damals einen Amstrad und so ziemlich jede andere Konsole. Ich bin niemand, der sich seine eigenen Darbietungen ansieht, aber dieses Spiel werde ich spielen. Ich habe jahrelang so viel Arbeit hineingesteckt.“

Idris Elba glaubt, dass Videospiele die Kraft haben, die Welt zu verändern. Der Schauspieler ist der Meinung, dass die Branche tatsächlich das Potenzial hat, humanitäre Themen ins Rampenlicht zu rücken.