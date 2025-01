Vor drohendem TikTok-Verbot Was ist RedNote? Amerikaner wechseln massenhaft zu der App

SpotOn News | 14.01.2025, 20:00 Uhr

US-Amerikaner fliehen vor einem möglichen TikTok-Verbot. Kurz vor dem drohenden Verbot der App klettert die chinesische Plattform RedNote an die Spitze des App Stores. Was steckt dahinter?

Die Zukunft der Plattform TikTok in den USA ist ungewiss. Schon bald könnte ein Verbot der beliebten Social-Media-App eintreten, falls die Muttergesellschaft ByteDance sie nicht bis zum 19. Januar verkauft. Während der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten noch über die Rechtmäßigkeit des Gesetzes berät, suchen viele US-Amerikaner jetzt nach Alternativen. Und die haben sie offenbar in der chinesischen Social-Media-Plattform RedNote, auch bekannt als Xiaohongshu, gefunden, die diese Woche sogar an die Spitze der Charts des App Stores geklettert ist.

TikTok-User sind wütend auf US-Regierung

Das TikTok-Verbot in den USA wird größtenteils auf nationale Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem chinesischen Unternehmen ByteDance zurückgeführt. Viele Nutzer, die sich teils als "TikTok-Flüchtende" bezeichnen, wechseln nun als ausdrückliche Form des Protests zu RedNote. Sie wollen eine Botschaft an die US-Regierung senden. Denn US-amerikanische TikTok-Nutzerinnen und -Nutzer sind wütend über das drohende Verbot. Auch auf das Unternehmen Meta, das in der Vergangenheit mithilfe republikanischer Lobbygruppen gegen TikTok wetterte, um seine eigenen Plattformen zu promoten.

Eine Userin scherzte etwa auf TikTok: "Ich werde die App herunterladen. Ich werde ihr genehmigen, andere Apps zu tracken. Ich werde ihr genehmigen, meinen Standort zu sehen und alle meine Kontakte und dann lasse ich die App in meinem Handy einfach als kleines Fenster, durch das mein persönlicher chinesischer Spion alles sehen kann, was ich tue." Eine weitere erklärte: "Ich bin überzeugt, dass unsere Regierung es liebt und genießt, uns unglücklich zu sehen, uns leiden zu sehen und uns arm zu sehen. Zu sehen, dass eine weitere chinesische App, die in China betrieben wird, heute die Nummer 1 im App Store ist, ist einfach wunderbar."

Was kann die App RedNote?

Die App RedNote bietet Nutzerinnen und Nutzern eine Kombination aus Bildern, kurzen Videos und Textbeiträgen, viele bezeichnen die App auch als das "chinesische Instagram". Sie startete 2013 als Shopping-App und erfuhr ähnlich wie TikTok während der Corona-Pandemie einen Popularitätsanstieg. Inzwischen hat die Plattform rund 300 Millionen monatlich aktive Nutzer, von denen laut "TechCrunch" 79 Prozent Frauen sein sollen. Es handelt sich nicht um eine 1:1-Kopie von TikTok und die App gehört auch nicht zu ByteDance, sondern einem in Shanghai ansässigen Unternehmen.

Ob sich die App durchsetzen wird, ist fraglich. Bisher ist ein Großteil der Inhalte auf der Plattform auf Mandarin. Zudem könnte RedNote ähnlich wie TikTok oder Lemon8 (ebenfalls eine App von ByteDance) in der Zukunft auch ein Verbot erhalten.