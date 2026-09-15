Stars Wayne Carpendale zieht nach Trennung Bilanz: ‚Vielleicht hat es ja geklappt‘

Annemarie Warnkross - Wayne Carpendale - Nov 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler reflektiert über die gemeinsame Zeit mit seiner Noch-Ehefrau.

Wayne Carpendale blickt nach der Trennung von Annemarie Carpendale auf ihre fast zwei Jahrzehnte währende Beziehung zurück.

In einem nächtlichen Instagram-Video setzte sich der Schauspieler damit auseinander, was von einer großen Liebe bleibt, wenn ein gemeinsamer Weg endet. Dabei erinnerte der 49-Jährige an die vielen Jahre, die er mit seiner Noch-Ehefrau verbracht hatte. Sie hätten zusammen gelacht, sich ein Zuhause geschaffen, schwierige Zeiten bewältigt und zahlreiche Erinnerungen gesammelt. Auch ihren 13. Hochzeitstag am Sonntag (13. September) begingen die beiden gemeinsam.

Für ihre heutige Verbindung finde Wayne allerdings keine passende Bezeichnung. „Ex klingt nach Streit. Freundin klingt nach zu wenig. Für das, was wir haben, gibt’s kein Wort“, erklärte er. Trotz des neuen Lebensabschnitts sei die gemeinsame Geschichte für ihn keineswegs wertlos. Wayne stellte zudem infrage, warum eine Beziehung erst dann als erfolgreich gilt, wenn sie ein Leben lang hält. Als Vergleich zog er unter anderem eine Serie heran: Nach 19 Staffeln würde schließlich auch niemand behaupten, sie sei gescheitert, nur weil sie nicht ewig weitergegangen sei. Für seine Ehe mit Annemarie fand er einen ungewöhnlichen Schluss: „Vielleicht hat es ja geklappt. Nur eben nicht bis zum Friedhof.“

In der Begleitnachricht zu seinem Beitrag betonte der Sohn von Howard Carpendale, dass er damit weder ein abschließendes Urteil noch eine Rechtfertigung liefern wolle. Vielmehr beschäftige ihn die Frage, ob etwas Großes enden könne, ohne dass dadurch die gemeinsam erlebte Zeit an Bedeutung verliere. „Kein Fazit. Keine Verteidigung. Kein Plädoyer. Nur ein Gedanke um Mitternacht“, schloss er seine Botschaft. Annemarie reagierte auf den Beitrag mit einem Like.

Das Paar hatte Anfang September öffentlich gemacht, bereits seit Beginn des Jahres getrennt zu sein. Trotzdem leben beide weiterhin mit ihrem achtjährigen Sohn Mads unter einem Dach. Zum Hochzeitstag hatten die Stars eine gemeinsame Botschaft geteilt. Wayne schrieb, er sei stolz auf ihre 20 gemeinsamen Jahre und ihren „kleinen Mann“. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Situation trotz des harmonischen Auftretens nicht immer leicht sei.