Wer springt für ihn ein? Wegen der Gesundheit: Tony Bauer muss „Let’s Dance“-Abenteuer beenden

Tony Bauer und Anastasia Stan tanzen am Freitag ein letztes Mal bei "Let's Dance". (wue/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 21:16 Uhr

Tony Bauer wird in der morgigen "Let's Dance"-Ausgabe außer Konkurrenz tanzen. Der Komiker muss auf seine Gesundheit achten und scheidet leider aus. Wer trotz Bedenken einspringt und warum es schon jetzt Hasskommentare gibt.

Nur einen Tag vor der nächsten Show wird bekannt, dass Tony Bauer (28) überraschend bei "Let's Dance" ausscheidet. "Leider muss Tony Bauer aus gesundheitlichen Gründen bei "Let's Dance" aussteigen", berichtet RTL auf dem Instagram-Kanal der Sendung. "Tony wird ab sofort nicht mehr mit Tanzpartnerin Anastasia Stan am Wettbewerb um den Titel 'Dancing Star 2024' teilnehmen", er werde zum Abschied aber in Show neun noch außer Konkurrenz seinen "Magic Moment" tanzen. "Wir werden euch vermissen, aber die Gesundheit geht immer vor", verabschiedet sich der Sender schon jetzt.

Das sagt Tony Bauer zu dem "Let's Dance"-Aus

In einem kurzen Video, das ebenso auf dem Kanal geteilt wurde, erzählt der Komiker, wie es dazu gekommen ist. Leider müsse er sein "Abenteuer hier bei 'Let's Dance' frühzeitig beenden", bestätigt Bauer. Die Energie, die er für das Training brauche, könne er nicht mehr abdecken "und damit nicht irgendwie irgendeine Scheiße passiert in Zukunft, muss ich einfach auf meinen Körper hören und sagen: 'Ey, weiter geht es leider nicht mehr.'" Bauer leidet am Kurzdarmsyndrom. Schon in der Kindheit wurde sein Dünndarm entfernt, daher wird er über ein Implantat in der Brust mit Astronautennahrung ernährt.

"Es tut mir unfassbar leid, aber leider muss ich meine wunderschöne 'Let's Dance'-Reise vorzeitig beenden", zitiert RTL auch ein Statement Bauers in einer Pressemitteilung. "Aber, die Energie, die Vitamine, Nährstoffe und Mineralien, die ich mittlerweile für das komplette Tanztraining benötige, kann nicht mehr allein durch die parenterale Ernährung abgedeckt werden. Andere können essen, um das Energiedefizit auszugleichen, ich leider nicht! Ich muss die Belastung runterfahren!" Er sei gezwungen, auf seinen Körper zu hören um eine dauerhafte Gefährdung auszuschließen.

Wer tanzt statt Tony Bauer?

Die eigentlich bereits ausgeschiedene Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) kehrt stattdessen mit ihrem Profi-Tanzpartner Valentin Lusin (37) in den Wettbewerb zurück. Ebenfalls bei Instagram erzählt sie, dass sie den Anruf bekommen habe, schockiert und überfordert sei. Zum einen weiß Bendixen nicht, wie sie in dieser kurzen Zeit den Trainingsrückstand aufholen soll. "Ich stehe komplett unter Schock", sagt sie in einer Story. Sie wisse nicht, wie sie sich nun innerhalb dieser kurzen Zeit zwei Tänze für die Show merken können solle. Bendixen sei "komplett überfordert" und wisse, "dass das morgen wahrscheinlich nur 'ne Lachnummer wird". Sie wolle aber weiterkämpfen.

Zum anderen habe sie keine Worte für das Aus von Bauer. Es tue ihr "einfach nur in der Seele weh", dass er nun raus sei. Der Komiker sei ein herzensguter Mensch und sie hätte ihm den Einzug ins Finale oder auch den Sieg gegönnt.

Video News

Hass im Netz gegen Ann-Kathrin Bendixen

Bendixen, auch unter dem Pseudonym "Affe auf Bike" bekannt, war in der vergangenen Woche aus der Show ausgeschieden. Während ihrer Teilnahme hatte sie im Internet viel Hass erfahren. Im Gespräch mit dem Sender hatte sie etwa unter anderem erklärt: "Ich verstehe nicht, warum Menschen so böse Sachen schreiben. Ihr könnt ja super gerne kritisieren, […] aber dieses auf Charakter gehen und dieses Runtermachen" treffe sie. In einer Story hatte sie sich dann nach ihrem ursprünglichen Aus für die Unterstützung der Fans bedankt und dafür, dass sie es trotz all des Hasses so weit in der Show gebracht hatte. Es sei "ein befreiendes Gefühl zu wissen", dass dieser Hass nun aufhöre, hatte sie erklärt.

Mit der Nachricht über ihre Rückkehr haben die Influencerin aber schon jetzt wieder solche Hasskommentare erreicht, wie sie auf der Social-Media-Plattform weiter berichtet. "Und für die Kommentare, die einen natürlich jetzt auch schon wieder erreichen: Schämt euch einfach nur", sagt die 24-Jährige. "Denkt ihr, ich suche mir das aus? Wenn ich mir eines wünschen könnte, dann dass Tony drin bleibt und ich einfach draußen bleib." Sie werde alles ins Training stecken und "so niveaulosen Scheiß" könne sie "einfach nicht mehr ernst nehmen".

Die nächste Ausgabe von "Let's Dance" zeigt RTL (auch bei RTL+) am 3. Mai ab 20:15 Uhr.