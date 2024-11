Clip spielt in New Yorker Kirche Wegen Sabrina Carpenters Musikvideo: Priester verliert seinen Job

Sängerin Sabrina Carpenter bei einem Auftritt in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 11:14 Uhr

Ob Sabrina Carpenter das einkalkuliert hatte? Nach einem Videodreh in einer New Yorker Kirche hat der Priester der Gemeinde seinen Job verloren.

Ein New Yorker Priester hat offenbar unter anderem wegen eines Musikvideos von Popstar Sabrina Carpenter (25) seine Stellung verloren. Laut dem Sender "CBS" genehmigte der Geistliche den Dreh provokanter Szenen für den Clip in seiner Kirche. Anschließend wurde er dem Bericht zufolge auch der Misswirtschaft beschuldigt und nun von seinen Aufgaben entbunden.

Video News

Nach der Veröffentlichung von "Feather" folgte eine Untersuchung

In einer Erklärung der römisch-katholischen Diözese Brooklyn heißt es demnach, der Priester sei von jeglicher "Aufsicht oder Führungsrolle" in der Kirche entbunden worden. Nach der Veröffentlichung des Musikvideos zu Sabrina Carpenters Hit "Feather" im Oktober 2023, das wohl teilweise in der Kirche "Our Lady of Mount Carmel" gedreht wurde, hatte die Kirche eine Untersuchung eingeleitet.

Die Diözese erklärte nun Medienberichten zufolge, dass diese Untersuchung über das Musikvideo hinaus noch andere Fälle von Misswirtschaft des Priesters gefunden hätte.

Sabrina Carpenter tanzt im kurzen Schwarzen vor dem Altar

Das Video zu "Feather" zeigt unter anderem, wie Sabrina Carpenter in einem sehr kurzen, schwarzen Kleid und dunklem Schleier in der Kirche tanzt, unter anderem performt sie vor dem Alter neben aufgestellten Särgen. Kirchenvertreter sagten "CBS" zufolge, sie seien entsetzt gewesen, dass der zuständige Priester der Sängerin erlaubt habe, das provokative Video in dem Gotteshaus zu drehen.

In einem öffentlichen Brief an die Gemeindemitglieder hatte sich der Priester im vergangenen November entschuldigt und erklärt, dass die Genehmigung der Dreharbeiten ein "Fehlurteil" gewesen sei. Er behauptete, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst habe, wie provokativ die Aufnahmen sein würden. Mit "Feather" landete Sabrina Carpenter Chartplatzierungen in Großbritannien (Platz 19) und den USA (21).