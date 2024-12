Von Trends bis hin zu Klassikern Weihnachten: Die perfekten Geschenke für Beauty-Fans

Beauty-Fans freuen sich an Weihnachten über individuelle Geschenke unterm Baum. (the/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 20:30 Uhr

Wer noch nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für die Beauty-Enthusiasten in seinem Leben sucht, wird hier fündig. Diese Liste mit Geschenkideen sorgt garantiert für strahlende Gesichter unter dem Weihnachtsbaum.

Das Weihnachtsfest rückt näher, und damit die Frage: Was schenkt man den Beauty-Liebhabern in seinem Leben? Diese Geschenkideen orientieren sich an aktuellen Social-Media-Trends und zeitlosen Klassikern, die Beauty-Must-Essentials aus 2024 und Prognosen für 2025 aufgreifen – perfekt für strahlende Gesichter unter dem Weihnachtsbaum.

Video News

Nachhaltige Beauty-Geschenke für ein kleines Budget

Nachhaltigkeit bleibt auch 2024 ein dominierender Trend in der Beauty-Welt. Vegane Naturkosmetik-Nagellacke mit umweltfreundlichen Formeln sind eine ideale Wahl. Die angesagten Farbtrends? Strahlende Neon-Töne und dezente, aber edle Metallic-Farben, inspiriert von den Social-Media-Looks der Gen Z. Zusätzlich kann dazu ein Set aus Glasnagelfeilen oder biozertifizierter Nagelpflege geschenkt werden.

Der Klassiker unter den Geschenken

Ein wohlriechendes Parfüm ist wohl der Klassiker unter den Beauty-Weihnachtsgeschenken, kommt aber als zeitloses Geschenk nie aus der Mode: 2024 drehte sich bei Parfüms alles um Individualität und Nachhaltigkeit. Modular aufgebaute Duftsets, bei denen die Beschenkten eigene Kreationen mischen können, sind ein absolutes Highlight unterm Weihnachtsbaum. Nischendüfte mit ungewöhnlichen Noten sind einzigartige Geschenke, die so schnell nicht vergessen werden.

Beauty-Box-Abos: Freude das ganze Jahr

Ein Beauty-Box-Abo bleibt ein Dauerbrenner unter den Geschenkideen. Die Auswahl ist 2024 vielfältiger denn je: Von Clean Beauty und veganen Produkten bis zu personalisierten Hautpflege-Lösungen – hier findet sich für jeden Geschmack etwas. Viele Abos bieten mittlerweile eine Überraschungskategorie an, bei der künftige Trendprodukte aus 2025 vorab getestet werden können. Die perfekte Geschenk-Idee für wahre Beauty-Trendsetter.

Luxuriöse Hautpflege schenken

Das Interesse an Hautpflege mit Hightech-Formeln wächst weiter. 2024 sind "Skin Cycling"-Produkte ein großer Hit: Sets, die Retinol, Peptide und AHA-BHA-Peelings optimal kombinieren. Verpackt in eleganten, wiederverwendbaren Boxen wird daraus ein Geschenk mit Wow-Effekt.

Entspannung pur mit Wellness

Die ruhigen Tage nach Weihnachten laden zu Entspannung ein. Ein Gutschein für eine Spa-Behandlung bleibt ein Klassiker. Alternativ kann auch ein DIY-Spa-Kit verschenkt werden: Ein individuell zusammengestelltes Paket aus Duftkerzen, wohltuenden Bademischungen und Gesichtsmasken mit pflegenden Wirkstoffen. Wer dem Ganzen eine handgeschriebene Anleitung für eine Meditation oder eine Atemübung hinzufügt, sorgt für eine persönliche Note beim Entspannungsgutschein.

Technik trifft Beauty: Innovative Tools

Beauty-Tech ist ein wachsender Bereich. 2024 dominierten smarte Geräte wie LED-Masken zur Lichttherapie oder beheizte Augenmasken, die exklusive Spa-Momente nach Hause bringen. Geräte wie der Dyson Airwrap bleiben Favorit, während erschwinglichere Alternativen wie automatische Lockenstäbe ebenfalls punkten.