"Wir lieben euch" „Weihnachtsantrag“: Demi Moore feiert Verlobung von Tochter Tallulah

Scout Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis (v.l.n.r.) sind eine echte Familienbande. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 13:00 Uhr

Das diesjährige Weihnachtsfest hielt eine besondere Überraschung für Tallulah Willis bereit: Ihr Freund hielt um ihre Hand an. "Ein Weihnachtsantrag", feierte ihre Mutter Demi Moore die Verlobung mit einem Instagram-Beitrag.

Demi Moore (62) bekommt einen neuen Schwiegersohn. Der Musiker Justin Acee hat am Weihnachtsabend um die Hand ihrer Tochter Tallulah Willis (30) angehalten – offenbar sehr zur Freude ihrer Mutter. "Ein Weihnachtsantrag. Glückwunsch an unsere Tallulah und ihren Justin! Wir lieben euch", feierte die Schauspielerin die Verlobung am 25. Dezember auf Instagram.

Dazu teilte Moore Bilder, die sie selbst und Acee beim Schmücken des Weihnachtsbaums zeigen, sowie Fotos des frisch verlobten Paares. Auch zwei Videos des besonderen Moments schafften es in den Post: Darin sind Willis und Acee zu sehen, die einen mit Rosen geschmückten Weg beschreiten, und der Moment der Verlobung vor dem Kamin.

Auch die restliche Familie ist begeistert

Tallulah Willis hatte die Verlobung am 24. Dezember selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. "Ich träume immer noch", schrieb sie einen Tag später in einem weiteren Beitrag. Seit wann sie mit Justin Acee zusammen ist, ist nicht offiziell bekannt. Bis 2022 war sie mit dem Regisseur Dillon Buss liiert und verlobt.

Vor ihrer Mutter gratulierten bereits Tallulahs Schwestern Scout (33) und Rumer (45) öffentlich überschwänglich zur Verlobung. "Meine Engel haben sich verlobt" und "Die schönste Liebe, die man erleben und wachsen sehen kann. Ich liebe euch beide so sehr", schrieben sie jeweils im Netz.

Tallulah, Scout und Rumer stammen aus der Beziehung von Demi Moore und deren Ex-Ehemann Bruce Willis (69). Die Familie pflegt trotz der Trennung vor 25 Jahren nach wie vor ein extrem gutes Verhältnis zueinander, das seit der Demenz-Diagnose des einstigen Actionstars offenbar noch enger geworden ist.