Stars Bruce Willis wird 70: Es geht ihm ‚großartig‘

Bruce Willis - Comedy Central Roast Of Bruce Willis - Hollywood Palladium - July 14th 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 09:00 Uhr

Bruce Willis‘ Tochter sagt, ihrem Vater gehe es „großartig“.

Der ‚Stirb Langsam‘-Schauspieler – bei dem eine Frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert wurde, eine degenerative Krankheit, die zu Verhaltensänderungen und Kommunikationsschwierigkeiten führt – wird am heutigen Mittwoch (19. März) 70 Jahre alt, und die Tochter von ihm und seiner Ex Demi Moore, Rumer Willis, ermutigte die Fans, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Als sie am Dienstag (18. März) in einer Instagram Stories Q+A-Session gefragt wurde, wie es Bruce inmitten seines Gesundheitskampfes geht, sagte Rumer: „Ihm geht es großartig, danke der Nachfrage. Morgen ist sein 70. Geburtstag, also bitte wünscht meinem Papa alles Gute zum Geburtstag.“

Letzten Monat gab die ‚House Bunny‘-Darstellerin (36) zu, dass es ihrem Vater trotz seines Kampfes gegen die Demenz sehr gut gehe. In der britischen TV-Show ‚Loose Women‘ erklärte sie inmitten der Waldbrände in Los Angeles: „Es geht ihm großartig. Ich denke, wie viele Menschen in Kalifornien haben wir alle am meisten Angst vor den Bränden und wollen sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Meine Familie steht uns allen so nahe, und ich finde es so schön, wie wir uns umeinander scharen, weil wir wirklich eine Einheit sind.“