Stars Welches Mitglied der Jackson-Familie schwärmte für Alicia Keys?

Alicia Keys - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2026, 12:00 Uhr

Michael Jackson war in Alicia Keys verknallt.

Das verriet ihr Ehemann Swizz Beatz, mit dem die Sängerin seit 2010 verheiratet ist. Wie er erzählte, hatte Janet Jackson ihrer Kollegin einst anvertraut, dass ihr berühmter Bruder Michael schon lange ein Auge auf sie geworfen hatte. Swizz Beatz sah darin allerdings keinen Grund zur Eifersucht – im Gegenteil: Er arrangierte sogar ein Treffen zwischen den beiden Musikstars.

In der Sendung ‚The Real Report With Tony Yayo and Uncle Murda‘ erzählte der Musikproduzent: „Ich habe herausgefunden, dass Michael in meine Frau verknallt war. Auf eine nette Art und Weise. […] Deshalb fand ich es eine coole Idee, ein Treffen zwischen den beiden zu arrangieren. Sie sollten einfach diesen besonderen Moment miteinander erleben – als Fans voneinander.“ Swizz Beatz erinnerte sich auch daran, wie das Treffen zustande kam: „Wir haben das Treffen bei ihm zu Hause organisiert. Als wir dort ankamen, war Michael einfach unglaublich entspannt. Es war toll, ihn in seinem ganz persönlichen Umfeld zu erleben. Seine wunderschönen Kinder waren auch da. Ich weiß noch, dass wir Geschenke für die Kinder mitgebracht hatten. Michael freute sich riesig darauf, wieder auf Tour zu gehen. Er sagte nur: ‚Yo, wenn ich das mache, zeige ich es ihnen richtig!‘ Dabei führte er A.K. einige seiner Tanzbewegungen vor.“

Michael war offenbar nicht das einzige Mitglied der Jackson-Familie, das Alicia Keys attraktiv fand. Bereits 2008 hatte Janet Jackson verraten, dass Alicia ihre erste Wahl wäre, sollte sie jemals eine Frau daten wollen. Gegenüber ‚E! Online‘ erklärte sie: „Ich glaube, ich würde Alicia Keys wählen. Ich finde sie einfach wunderbar.“ Alicia reagierte später in den sozialen Medien auf dieses Kompliment. Sie schrieb: „Ich wusste schon immer, dass ich BAE bin. Aber wenn Janet Jackson das sagt …“

Alicia Keys sprach in einem früheren Interview auch über die Verbindung zwischen ihrem Hit ‚Fallin’‘ aus dem Jahr 2001 und Michael Jackson. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Billboard‘ erklärte sie im Mai 2001, was sie zu dem Song inspiriert hatte: „Ich wollte ein Lied für jemanden schreiben, der zehn oder zwölf Jahre alt ist, so wie ein junger Michael Jackson.“ Sie fügte hinzu: „Obwohl er noch so jung war, sang er damals schon über ziemlich tiefgründige Dinge. In dem Song geht es um das Auf und Ab einer Beziehung.“ Weiter erklärte die Sängerin: „Manchmal ist man unsterblich in jemanden verliebt, und manchmal kann man diese Person überhaupt nicht ausstehen. Man verliebt sich, verliert wieder das Interesse, und manchmal geht es ständig hin und her. Genau darum geht es in Beziehungen.“