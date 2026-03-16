Stars Wendi McLendon-Covey weist Behauptungen zurück

Wendi McLendon-Covey - AVALON - Santa Monica - February - 2025 - Critics' Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 14:00 Uhr

Wendi McLendon-Covey weist Behauptungen zurück, sie habe das 'Bridesmaids'-Reunion bei den Oscars absichtlich verpasst.

Wendi McLendon-Covey hat Spekulationen zurückgewiesen, sie habe bewusst darauf verzichtet, bei den Oscars mit ihren ‚Bridesmaids‘-Kolleginnen auf die Bühne zu gehen. Sie erklärte, dass sie sich von einer kosmetischen Operation erholt habe.

Kristen Wiig, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Maya Rudolph und Ellie Kemper trafen sich bei der Zeremonie am Sonntagabend (15. März) in Hollywood wieder, woraufhin Fans sich fragten, warum Wendi nicht Teil des Auftritts war. Die Schauspielerin, die in der romantischen Komödie von 2011 die Rolle der Rita spielte, reagierte auf die Nachrichten, die sie online erhielt, und stellte die Situation auf Instagram klar. Sie schrieb an ihre Follower: „Als Antwort auf einige der Direktnachrichten, die ich bekomme: Ich hatte letzte Woche ein Halslifting, weil ich es satt habe, wie eine schmelzende Kerze auszusehen. Deshalb musste ich die Academy Awards auslassen. Kein Drama. Alles ist in Ordnung.“ Sie veröffentlichte außerdem ein Foto ihres Kopfverbands nach der Operation.

In ‚Bridesmaids‘ muss Annie Walker (Kristen Wiig) eine Reihe von Problemen bewältigen, nachdem sie zur Trauzeugin bei der Hochzeit ihrer Freundin Lillian (Maya Rudolph) ernannt wird. Doch Lillians andere Freundin Helen (Rose Byrne), die deutlich organisierter ist, versucht, Annie als Trauzeugin zu ersetzen. Rose gehört zu den Darstellerinnen, die sich eine Fortsetzung von ‚Bridesmaids‘ wünschen. Im Mai 2023 sagte sie dem Magazin ‚People‘: „Wenn alle Mädchen dabei wären, würde ich es absolut machen. Es ist allerdings schwer, das zu übertreffen, weil der erste Film so großartig war. Er war so magisch und wurde so geliebt. Vielleicht könnten wir auch einen anderen Film zusammen machen – eine Neuinterpretation von etwas.“

Ihre Aussagen ähnelten denen ihrer Kollegin Melissa McCarthy, die in ‚Bridesmaids‘ Megan Price spielte. Auch sie sagte damals dem Magazin: „Ich würde heute Nachmittag sofort eine Fortsetzung von ‚Bridesmaids‘ drehen. Diese Gruppe von Frauen war das Magischste überhaupt. Die meisten von uns waren ohnehin schon sehr gute Freundinnen. Es war einfach eine ganz besondere Zeit.“ Regisseur Paul Feig hat jedoch eine Fortsetzung des Oscar-nominierten Films ausgeschlossen. Im September 2018 sagte er laut ‚Variety‘: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Fortsetzung geben wird. Der Film hat so gut funktioniert, weil es um eine Frau ging, die eine Krise in ihrem Leben hat und sie überwindet. Man möchte also nicht, dass sie noch einmal eine Krise durchmacht.“