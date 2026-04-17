Stars Nicholas Galitzine wollte Stunt-Double beeindrucken

Nicholas Galitzine - March 2024 - Getty Images- Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 12:00 Uhr

Nicholas Galitzine wollte unbedingt sein Stunt-Double bei ‚Masters of the Universe‘ beeindrucken.

Der 31-jährige Schauspieler bereitete sich akribisch auf seine Rolle als He-Man in dem neuen Film vor. Und Nicholas, der in dem Fantasy-Steifen neben Camila Mendes, Alison Brie, Morena Baccarin, Kristen Wiig, Jared Leto und Idris Elba zu sehen ist, hat zugegeben, dass er sein Bestes gab, um sich vor seinem Stunt-Double nicht zu blamieren.

Der Schauspieler sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich hatte wirklich das Gefühl, ständig auf der Suche nach seiner Bestätigung zu sein, weil er so ein Badass ist. Aber natürlich gibt es dieses Klischee vom Schauspieler, der immer seine eigenen Stunts machen will.“ Er selbst habe großes Glück gehabt, dass sein Stunt-Double Jonny „so brillant war und mich wirklich trainiert hat“. Er fügte hinzu: „Und wir haben über Monate hinweg viele, viele, viele Stunden zusammen damit verbracht, Ideen zu entwickeln, wie wir es glaubwürdig wirken lassen können, wie He-Man sich bewegen würde.“

Nicholas spielte zuvor Hayes Campbell, den Leadsänger der Boyband August Moon, in der Romcom ‚The Idea of You‘ aus dem Jahr 2024 an der Seite von Anne Hathaway sowie die Rolle des Prinz Henry in ‚Red, White Royal Blue‘ und dessen Forsetzung, die dieses Jahr noch herauskommen wird. Während der Promotion für ‚The Idea of You‘ verriet Nicholas zuvor, dass er in jüngeren Jahren vor seinen Eltern aufgetreten ist. Der in London geborene Star, der auch in seinem ersten Film ‚The Beat Beneath My Feet‘ einen talentierten Sänger und Musiker spielte, sagte zu ‚Billboard‘: „Es gibt einen Song, den ich immer vor meinen Eltern und meiner Schwester performt habe. Ich glaube, er hieß ‚Incomplete‘ von den Backstreet Boys. Er ist so melodramatisch, und ich glaube, genau das macht ihn zu einem perfekten Boyband-Song.“

Anne, Nicholas‘ Co-Star, verriet ebenfalls, dass sie schon lange ein Fan von Popmusik ist. Die 43-jährige Schauspielerin sagte damals: „Der ultimative Popsong für mich ist ‚Like a Prayer‘ von Madonna, dicht gefolgt von ‚…Baby One More Time‘ von Britney. Wir haben gerade wirklich Glück – wir leben in einer Glanzzeit der Popmusik. Es gibt im Moment so viele davon, aber diese beiden … ich finde auch ‚Toxic‘ wirklich großartig.“