Musik Wes Borland erinnert an Sam Rivers: ‚Ein Teil unserer DNA ging verloren‘

Sam Rivers - August 2025 - Avalon - Limp Bizkit at Leeds Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 14:00 Uhr

Wes Borland, Gitarrist von Limp Bizkit, hat zugegeben, dass die Nu-Metal-Legenden das Gefühl hatten, ein „unserer DNA“ sei gestorben, als Bassist Sam Rivers verstarb.

Der Musiker starb im Oktober 2025 im Alter von 48 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands, und sein Bandkollege sagte, es sei schwer gewesen, weiterzumachen, da Rivers der „Herzschlag“ der Band gewesen sei.

Er sagte, sie hätten das Glück, Richie Buxton von Ecca Vandal auf Tour dabei zu haben, auch wenn sie nicht sicher seien, wie lange sie ihn noch halten könnten, da die Band immer bekannter werde. Er sagte gegenüber ‚Heavy Consequence‘: „[Sam] war wie ein Familienmitglied. Ich werde versuchen, nicht zu weinen. Es ist, als hätten wir ein Stück unserer DNA verloren. Es fällt mir im Moment zu schwer, ausführlich darüber zu sprechen.“ Borland fügte hinzu: „[Sam] kann niemals ersetzt werden. Ich meine, wir können uns so glücklich schätzen, dass Richie [Buxton] gerade mit uns spielt. Er ist ein großartiger Musiker und einfach ein wunderbarer Mensch, und wir werden ihn so lange wie möglich bei uns behalten, denn er spielt auch in einer Band mit seiner Frau, Ecca Vandal, und die sind gerade richtig erfolgreich – ihre Karriere nimmt gerade richtig Fahrt auf. Aber wir werden Richie einfach so lange wie möglich bei uns behalten und weitermachen.“

Borland gab zu, dass die Band – zu der auch Fred Durst, John Otto und DJ Lethal gehören – den „Schock“ über den Verlust ihres lieben Freundes noch immer nicht überwunden hat. „Sam ist unersetzlich. Er war das Herzstück. Es ist verrückt, darüber zu sprechen … es ist sehr emotional, darüber zu sprechen. Ich glaube, als es letztes Jahr passierte, standen wir alle irgendwie unter Schock, und jetzt trauern wir alle“, so der Musiker weiter.

Die Band bestätigte seinen Tod in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung und bezeichnete ihn als „unseren Bruder, unseren Bandkollegen, unseren Herzschlag“.