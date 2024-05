Stars Whoopi Goldberg: Deshalb ist sie lieber Single

Whoopi Goldberg - New York Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2024, 23:19 Uhr

Die 68-jährige Schauspielerin ist ohne Partner glücklicher.

Whoopi Goldberg ist ohne festen Partner glücklicher.

Die 68-jährige Schauspielerin war in den Siebzigern mit Alvin Martin verheiratet und gab später David Claessen das Jawort. In den Neunzigern versuchte es Whoopi es ein drittes Mal mit Lyle Trachtenberg, musste letztendlich jedoch feststellen, dass sie nicht für die Ehe gemacht ist. In der TV-Show ‚CBS Sunday Mornings‘ erklärte sie jetzt: „Ich finde, dass andere Leute so strahlen, wenn sie verliebt sind, ich sehe das. Aber bei mir ist es so, dass ich strahle, wenn ich nicht verliebt bin. Und das ist okay. Je älter ich werde, desto glücklicher bin ich. Also — und ich richte das an die Leute, die mir im Internet schreiben wollen — so läuft das. Ich weiß, wie gut ich aussehe, ihr müsst mir also nicht sagen, dass ich nicht hübsch genug für einen Partner bin, denn zu eurer Überraschung hatte ich bereits viele.“

Als Gastgeberin der Talkshow ‚The View‘ geriet Whoopi vor kurzem in die Schlagzeilen, als sie behauptete, dass der Holocaust nicht rassistisch motiviert gewesen sei. Darauf angesprochen erklärt sie im Interview: „Ich bin sehr selbstbewusst. Aber ich weiß auch, dass ich bereits gigantische Fehler gemacht habe und im Laufe der Jahre in eine Menge Fettnäpfchen getreten bin. Es ist ein Dilemma für mich, darauf zu antworten, denn alle warten darauf, dass ich etwas sage.“