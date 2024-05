Stars Whoopi Goldberg: Drogensucht hatte sie fest im Griff

Die Schauspielerin offenbart, wie sich ihre Drogensucht auf ihr Leben auswirkte.

Whoopi Goldberg ließ auf dem Höhepunkt ihrer Sucht zu, dass Kokain „ihr Leben beherrschte“.

Die preisgekrönte Schauspielerin kämpfte in den 80er Jahren mit ihrer Drogensucht und gibt nun zu, dass sie eine Zeit lang die Kontrolle verlor. In ihren neuen Memoiren ‚Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me‘ schreibt die ‚Sister Act‘-Darstellerin: „Ich wurde zu Partys eingeladen, bei denen ich an der Tür mit einer Schale Quaaludes begrüßt wurde, aus der ich mir nehmen konnte, was ich wollte. Auf den Tischen und den Badezimmertheken lagen Reihen von Kokain zum Mitnehmen.“

Die 68-Jährige dachte anfangs, dass sie mit der Situation umgehen konnte. Es wurde jedoch schnell deutlich, dass dem nicht so war. Der Hollywood-Star erzählt: „Ich habe mein Leben von etwas anderem bestimmen und übernehmen lassen. Es war nicht nötig, dass meine Mutter enttäuscht oder angep***t von mir war – ich war schon sauer genug auf mich selbst.“

Anfang des Monats offenbarte Whoopi, dass ihr Weg zur Nüchternheit eine Frage von Leben und Tod war. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet sie: „Nun, es war sehr einfach – willst du sterben oder willst du leben? Ganz einfach.“