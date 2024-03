Stars Whoopi Goldberg: Filmrolle nach Nachbarschaftsstreit

Whoopi Goldberg - New York Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2024, 10:00 Uhr

Die Hollywoodikone beschwerte sich über laute Dreharbeiten vor ihrem Haus und bekam kurzerhand eine Rolle.

Whoopi Goldberg bekam ihre letzte Filmrolle durch eine Nachbarschaftsbeschwerde.

Die legendäre Hollywoodschauspielerin verkörpert in dem von Mario Van Peebles inszenierten Western ‚Outlaw Posse‘ die Rolle der ersten Schwarzen Postzustellerin Stagecoach Mary. Ihren Part in dem Film erhielt Whoopi, nachdem sie sich bei der Filmcrew über die Lautstärke der Dreharbeiten vor ihrem Haus beschwert hatte. Über den skurrilen Castingprozess verriet Mario im Gespräch mit ‚Page Six‘: „Ich habe Whoopi nicht gecastet. Whoopi hat sich selbst gecastet. Ich führte Regie für das Drama ‚Wu-Tang: An American Saga‘ in New Jersey und diese Nachbarin kam rüber und schrie lauthals: ‚Wer macht hier so viel Lärm?‘ Das war Whoopi. Als sie feststellte, dass ich Regie führte, fragte ich sie, was sie als nächstes vorhabe und sie sagte, dass sie einen Western machen wolle. Ich sagte dann, dass ich gerade einen Western vorbereite. Dann fragte sie mich, ob ich wisse, wer Stagecoach Mary ist und ich sagte Ja.“

Über die Zusammenarbeit mit Whoopi gab Mario im Interview weiter preis: „Sie hat es nicht umsonst gemacht. Ich musste sie bezahlen und ich hätte auch nicht gewollt, dass sie es umsonst macht, aber sie hat es aus den richtigen Gründen gemacht.“