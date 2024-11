Stars Whoopi Goldberg: Sie steht in Kontakt mit all ihren Ex-Partnern

Whoopi Goldberg - Tribeca Festival - NYC - September 10th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 14:00 Uhr

Whoopi Goldberg verriet, dass sie mit all ihren Ex-Partnern „in Kontakt“ sei.

Die 68-jährige Schauspielerin, die aus ihrer Ehe mit Alvin Martin die 51-jährige Tochter Alex hat und zuvor mit dem Kameramann David Claessen und dem Schauspieler Lyle Trachtenberg verheiratet war, geht mit ihren ehemaligen Partnern immer „respektvoll“ um, weil sie sich einst nahestanden.

In einem Gespräch in ,The View‘ erzählte Whoopi gegenüber ihren Co-Moderatoren: „Ich stehe mit all meinen Ex-Partnern in Kontakt. Ich bin mit jedem von ihnen in Kontakt, da sie einmal meine Freunde waren. Das bedeutet aber nicht, dass wir die ganze Zeit miteinander reden, aber ich werde respektvoll genug für sie sein. Ich muss nicht mit ihnen in einem Raum schlafen, ich muss nicht mit ihnen zusammen essen – ich muss nichts von dem machen, was eine Beziehung erzwingt. Aber ich kann [freundlich] sein, weil es niemanden gibt, mit dem ich zusammengelebt oder mit dem ich mich angelegt habe, den ich absolut hassen würde.“ Die ,Ghost‘-Schauspielerin bestand zuvor darauf, dass sie „nicht so sehr daran interessiert“ sei, noch einmal zu heiraten, weil sie gerne alleine lebe. Goldberg erklärte gegenüber ,New York Times Magazine‘: „Ich bin allein viel glücklicher. Ich kann so viel Zeit mit jemandem verbringen, wie ich nur möchte, aber ich möchte nicht für immer mit jemandem zusammen sein oder mit jemandem zusammenleben. Ich möchte niemanden in meinem Haus haben.”