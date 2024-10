Bei Coperni-Show Wie eine Prinzessin: Kylie Jenner auf dem Laufsteg im Disneyland Paris

Spektakulärer Hingucker: Kylie Jenner war der Höhepunkt der Coperni-Show. (ae/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 08:28 Uhr

Nachdem sie in den vergangenen Tagen zu Gast bei einigen Pariser Fashion-Shows war, lief Kylie Jenner nun selbst über den Catwalk: Für Coperni durfte sie das letzte Outfit, ein schwarzes Ballkleid, vorführen - und das auch noch vor dem berühmten Disney-Dornröschenschloss.

Reality-TV-Star und Beauty-Unternehmerin Kylie Jenner (27) hat sich nach längerer Zeit wieder auf einem Laufsteg gezeigt. Am Dienstag, 1. Oktober, beendete sie die Coperni-Show im Disneyland Paris. Vor der Märchenkulisse des berühmten Schlosses lief sie in einem schwarzen Ballkleid über den Laufsteg. Es war gleichzeitig ihr Debüt bei der Pariser Fashion Week.

Video News

Ihre Mutter schwärmte: "Meine wunderschöne Prinzessin"

Die Gründerin von "Kylie Cosmetics" folgte auf andere bekannte Frauen wie Lila Moss (22) und Irina Shayk (38) und hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Show zu schließen. Die zweifache Mutter trug ein trägerloses Ballkleid der Pariser Modemarke mit kontrastierenden Stoffen im oberen und unteren Teil des Kleides. Jenners dramatischer Look mit offenen Haaren wurde mit verzierten schwarzen Abendhandschuhen kombiniert.

Ein Auftritt, der auch ihre Mutter Kris Jenner (68) beeindruckte. Sie teilte den Laufsteg-Moment auf ihrer Instagramseite und schwärmte: "Meine wunderschöne Prinzessin!"

Kylie Jenner, die durch die Reality-Show ihrer Familie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt wurde, gab ihr Laufstegdebüt im Jahr 2011 für Avril Lavignes (40) damaliges Label Abbey Dawn. Zwei Jahre später lief sie Seite an Seite mit ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (28) für Sherri Hill. Die 27-Jährige war schon seit ein paar Tagen in der französischen Hauptstadt und besuchte verschiedene Shows. Zudem feierte sie dort gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall den 32. Geburtstag der spanischen Sängerin Rosalía.