Stars Will Dieter Hallervorden sein französisches Schloss verkaufen?

Dieter Hallervorden - Oct 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 14:00 Uhr

Seit Jahrzehnten zählt das Château de Costaérès in der Bretagne zu den ganz besonderen Rückzugsorten von Dieter Hallervorden.

Das märchenhafte Schloss auf einer kleinen Felseninsel im Atlantik begleitet den Schauspieler und Kabarettisten bereits seit den späten 1980er-Jahren. Doch nachdem die Luxusimmobilie Ende 2024 überraschend zum Verkauf angeboten wurde, stellt sich nun die Frage: Hat Hallervorden sein Refugium inzwischen verkauft?

Zuletzt sorgte der 90-Jährige vor allem mit seinem politischen Engagement im CDU-Wahlkampf in Sachsen-Anhalt für Schlagzeilen. Wie seine Managerin gegenüber ‚t-online‘ erklärte, sei Hallervorden derzeit stark eingespannt und nahezu ständig unterwegs. Zeit für Interviews oder private Angelegenheiten bleibe kaum.

Das Château de Costaérès besitzt für den Künstler jedoch einen besonderen Stellenwert. Das 1896 im neugotischen Stil errichtete Schloss wurde vom litauisch-polnischen Ingenieur Bruno Abdank-Abakanowicz erbaut und erstreckt sich über vier Etagen auf einem rund einen Hektar großen Inselgrundstück. Hallervorden kaufte das Anwesen 1988 und nutzte es seither regelmäßig als Sommerresidenz. In einer ARD-Dokumentation verriet der Entertainer, dass er sich dort manchmal „wie ein König“ fühle. Bereits zuvor hatte er gegenüber ‚t-online‘ erklärt: „Die Insel bietet mir Raum, in meinem französischen Exil die Batterien aufzuladen und über neue Projekte nachzudenken.“ Das Schloss habe er „nach unendlich langer Suche“ gefunden.

Für Aufsehen sorgte Ende 2024 ein Verkaufsinserat bei Sotheby’s International Realty. Für 9,5 Millionen Euro wurde das Anwesen mit eigener Insel angeboten. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein historischer Rittersaal, ein Empfangs- und Bankettsaal, fünf Schlafzimmer, mehrere Terrassen, ein Panoramazimmer, ein Fernsehzimmer sowie Sauna, Fitnessraum und Swimmingpool. Mittlerweile ist das Inserat jedoch verschwunden. Weder auf der Website von Sotheby’s International Realty noch auf anderen französischen Immobilienportalen wird das Château de Costaérès aktuell zum Verkauf angeboten. Laut Hallervordens Managerin hat das einen einfachen Grund: Ein Verkauf sei derzeit „kein Thema“. Wegen seiner zahlreichen beruflichen Verpflichtungen habe der Schauspieler weder Zeit, sich um Interessenten zu kümmern, noch den Verkaufsprozess zu begleiten. Deshalb sei das Inserat wieder zurückgezogen worden.