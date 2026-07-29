Stars Dieter Hallervorden warnt die Wähler in seiner Heimat Sachsen-Anhalt

Dieter Hallervorden - Oct 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 14:00 Uhr

Dieter Hallervorden warnt die Wähler in seiner Heimat Sachsen-Anhalt.

Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt meldet sich Dieter Hallervorden mit einem eindringlichen Appell zu Wort.

Der Schauspieler, Kabarettist und Sänger blickt mit Sorge auf die aktuelle politische Entwicklung in seinem Heimatbundesland. Nach aktuellen Umfragen liegt die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD deutlich vor der CDU und allen anderen Parteien. Gegenüber der Nachrichtenagentur ‚dpa‘ machte der 90-Jährige deutlich, welche Folgen er im schlimmsten Fall befürchtet. „Wenn SPD, Grüne und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, kann die AfD bereits mit 40 Prozent die absolute Mehrheit erreichen. Das möchte ich unbedingt verhindern“, erklärte Hallervorden.

Besonders besorgt zeigt sich der Künstler über die möglichen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft des Landes. Sollte die AfD künftig die Landesregierung stellen, erwartet Hallervorden tiefgreifende Veränderungen. Der ‚dpa‘ sagte er: „Die AfD fordert von Kunst und Kultur Folgendes ein: ideologische Eindeutigkeit und patriotische Pflichtbekenntnisse.“

Mit seiner Warnung bleibt Hallervorden nicht allein. Gemeinsam mit weiteren prominenten Kulturschaffenden hat er eine Kampagne gestartet, die sich für eine hohe Wahlbeteiligung und demokratische Mehrheiten einsetzt. Zu den Unterstützern gehören unter anderem ‚Tatort‘-Darsteller Axel Prahl sowie Komiker Oliver Kalkofe. Die Initiative empfiehlt den Wählerinnen und Wählern, ihre Stimme einer der demokratischen Parteien CDU, SPD, FDP, Grünen oder Linken zu geben.

Darüber hinaus engagiert sich Hallervorden auch persönlich im Wahlkampf. Gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) reist er durch verschiedene Orte des Bundeslandes. Bei den Veranstaltungen sprechen beide unter anderem darüber, welche Voraussetzungen eine lebendige Demokratie braucht und welche Bedeutung Kunst, Meinungsfreiheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt für eine offene Gesellschaft haben.

Für Hallervorden besitzt das Thema auch eine persönliche Dimension. Der Künstler wurde in Dessau geboren und ist seiner Heimat bis heute eng verbunden. Einen Tag vor der Landtagswahl feiert er zudem seinen 91. Geburtstag. Mit seinem öffentlichen Appell möchte er nach eigenen Worten dazu beitragen, dass Sachsen-Anhalt politisch einen Kurs einschlägt, der demokratische Werte sowie die Freiheit von Kunst und Kultur bewahrt. Seine Botschaft an die Wählerinnen und Wähler fällt deshalb unmissverständlich aus: Die bevorstehende Wahl werde richtungsweisend für die Zukunft des Bundeslandes sein.