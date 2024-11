Stars Will.i.am: Darum hat er kein Zuhause

Will.i.am - LA - November 2nd 2024 - Stefanie Keenan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2024, 15:19 Uhr

Will.i.am wohnt in einem Hotel, da er noch nie ein Haus besessen hat.

Der 49-jährige Musiker der Black Eyed Peas soll rund 70 Millionen Dollar Gesamtvermögen haben, was zum Teil auf seine Hits wie ‚Boom Boom Pow‘ und ‚I Gotta Feelin‘ zurückzuführen ist. Er hat aber verraten, dass er nicht das Gefühl habe, „es geschafft zu haben“, auch weil er nie dauerhafte Wurzeln geschlagen hat.

Der Musiker sagte jetzt auf der AfroTech-Konferenz in Houston: „Was den ‚Ich habe es geschafft‘-Gedanken angeht, glaube ich nicht, dass ich es geschafft habe, denn jeder Meilenstein bringt mich zum nächsten Meilenstein. Ich bin dabei, es zu schaffen. Ich hatte noch nie ein Haus. Ich habe mir ein Atelier gekauft. Ich habe mein Büro, aber ich wohne in einem Hotel. Ich habe kein Haus, weil ich nicht das Haus gekauft habe, das sagt: ‚Ich habe es geschafft.‘“

Der Sänger, der als William James Adams Jr. geboren wurde, betonte auch, dass er in einem Wohnprojekt im Süden von Los Angeles aufgewachsen ist. Er fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass meine Mutter sagte: ‚Warte, zieh deine Klamotten an. Du gehst hier hinauf, um unsere Lebensmittelmarken zu holen. Setz dich in diese Schlange, um diesen Käse zu bekommen.‘ Wenn du in einem Projekt bist, ist das deine Realität. Du kommst nach draußen, dein bester Freund, mit dem du aufgewachsen bist, ist nicht mehr bei dir, weil er erschossen wurde und du willst anders träumen – das ist es, was mich zum Ehrgeiz bringt.“

Die Black Eyed Peas stehen aber kurz davor, in Las Vegas eine Residenz zu beginnen, und Will.i.am hat sein musikalisches Vermögen durch Investitionen in Technologieunternehmen aufgestockt. Er ist auch Gründer und CEO von Fyi.AI, einem neuen Messenger und Tool zur Optimierung von Apps. Will.i.am sagte über den Service des Unternehmens: „Sie brauchen nicht tausend Apps, vor allem, wenn Apps nicht miteinander kommunizieren. Mit FYI ist alles an einem Ort – Ihre Nachrichten, Ihr Kalender, Ihre gemeinsame Arbeit. Es mag wie ein fremdes Konzept klingen, aber irgendwann wird es das System sein.“