Film Will Smith: Erfolg von TV-Sendungen hat es der Filmindustrie schwerer gemacht

Will Smith - Photo Call Madrid - BAD BOYS: RIDE OR DIE - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2024, 18:00 Uhr

Will Smith findet, dass Verbesserungen bei TV-Sendungen es der Filmindustrie schwerer gemacht hätten.

Der 55-jährige Schauspieler ist der Meinung, dass die Kinokassen zu kämpfen haben, da das Fernsehen so gut geworden sei, was es schwieriger mache, die Zuschauer ins Kino zu locken.

In der letzten ‚Hot Ones‘-Folge verriet Will: „Die Definition eines Hits ist weiterhin ziemlich dieselbe. Im Wesentlichen ist es einfach schwieriger, einen zu landen. Früher konnte man ein paar Explosionen und ein paar gute Witze in den Trailer packen und die Leute waren mit dabei. Und das Fernsehen ist so gut geworden, dass es Dinge gibt, für die die Leute einfach nicht mehr das Haus verlassen. Es gibt definitiv eine höhere Nachfrage nach einer bestimmten Art von Film, damit die Leute auch das Haus verlassen.“ Will erzählte zudem, dass er das Drama ‚Das Streben nach Glück‘ aus dem Jahr 2006 als den „besten Film“ seiner Karriere betrachten würde: „Ich denke, der insgesamt beste Film, den ich jemals gemacht habe, ist ‚Das Streben nach Glück‘. Direkt dahinter folgt der erste ‚Men In Black‘. Regie, Kameraführung und Musik … Wenn ich vier davon in eine Zeitkapsel packen müsste, dann wären es ‚Das Streben nach Glück‘, der erste ‚Men In Black‘, ‚I Am Legend‘ und wahrscheinlich ‚King Richard‘.“ Unterdessen hatte Smith seine Rolle als Miami-Detektiv Mike Lowrey im Film ‚Bad Boys: Ride or Die‘ erneut aufgenommen.