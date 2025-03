Musik Will Smith kann Veröffentlichung seines neuen Albums kaum erwarten

Will Smith - Photo Call Madrid - BAD BOYS: RIDE OR DIE - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star kehr zur Musik zurück und bringt in wenigen Wochen seine neue Platte heraus.

Will Smith „juckt“ es in den Fingern, sein erstes neues Album seit über 20 Jahren zu veröffentlichen.

Der Rapper war zwei Jahrzehnte lang von den Charts abwesend, bereitet jedoch ein großes Comeback mit ‚Based on a True Story‘ vor – seinem ersten neuen Album seit ‚Lost and Found‘ von 2005. Der Hollywood-Star hat nun verraten, dass das neue Album am 28. März erscheinen wird.

In einem Instagram-Post schrieb er: „Es ist offiziell! Mein neues Album ‚Based On A True Story‘ erscheint am 28. März. Zwei Wochen! Klickt auf den Presave-Link. Ich habe an diesem Projekt schon eine Weile gearbeitet und mich juckt es in den Fingern, es endlich mit euch zu teilen.“

Das Album enthält die Singles ‚First Love‘, ‚Beautiful Scars‘, ‚TANTRUM‘, ‚Work of Art‘ und ‚You Can Make It‘ sowie Kollaborationen mit DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor und Jac Ross. Der 56-Jährige hatte zuvor zugegeben, dass er nach der Kontroverse bei den Oscars 2022 wieder zur Musik zurückgekehrt sei. Damals stürmte er die Bühne und verpasste Moderator Chris Rock eine Ohrfeige, bevor er den Oscar als bester Hauptdarsteller für seinen Film ‚King Richard‘ gewann.

Der Schauspieler enthüllte gegenüber ‚Billboard‘: „Ein Brunnen öffnete sich in mir, ein Brunnen des Verständnisses für Kunst und Schmerz… all die Dinge, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie in mir waren. Nach den Oscars setzte sich diese spirituelle Untersuchung fort und eine ganze Welt erwachte in mir, von der ich nicht einmal wusste, dass sie da war.“ In dem Interview deutete Will auch an, dass ‚Based on a True Story‘ das erste Album einer dreiteiligen Serie sein wird, die er mit „drei Staffeln einer TV-Musikshow“ verglich.