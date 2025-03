Musik Will Smith tritt in ‚größte künstlerische Schaffensphase‘ seines Lebens ein

Bang Showbiz | 28.03.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star freut sich über die Veröffentlichung seines neuen Albums 'Based on a True Story'.

Will Smith ist der Meinung, dass er mit seinem neuen Album die „größte künstlerische Schaffensphase“ seines Lebens beginnt.

Der Schauspieler und Rapper war zwei Jahrzehnte lang nicht in den Charts vertreten, doch nun bereitet er sein großes Comeback vor. Am Freitag (28. März) brachte er ‚Based on a True Story‘ heraus– sein erstes neues Album seit ‚Lost and Found‘ im Jahr 2005. Die Veröffentlichung markiert dem Künstler zufolge einen Wendepunkt in seiner Karriere.

In einem Instagram-Video schrieb der Hollywood-Star: „In den letzten Jahren habe ich eine sehr tiefgehende Erkundung dessen gemacht, wer und was ich wirklich bin. Der Prozess dieses Albums erlaubt es mir, ehrlicher mit mir selbst zu sein, als ich es jemals zuvor war – darüber, wer und was ich wirklich bin.“

Der 56-Jährige zeigt sich überzeugt: „Dies wird die größte künstlerische Schaffensphase meines gesamten Lebens.“ Das Album enthält die Singles ‚First Love‘, ‚Beautiful Scars‘, ‚TANTRUM‘, ‚Work of Art‘ und ‚You Can Make It‘ sowie Kollaborationen mit DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor und Jac Ross.

Smith hatte kürzlich verraten, dass er nach dem Skandal bei den Oscars 2022 wieder zur Musik zurückfand. Damals stürmte er die Bühne und verpasste Moderator Chris Rock eine Ohrfeige. Der ‚King Richard‘-Darsteller erzählte gegenüber Billboard: „Nach den Oscars setzte diese spirituelle Erkundung sich fort und eine ganze Welt erwachte in mir, von der ich vorher nichts wusste. Träume, Visionen – Teile meiner inneren Landschaft, die mir bis vor drei Jahren völlig unbekannt waren. Und das hat dieses Verlangen geweckt, das, was ich sehe und erlebe, zu teilen und zu erforschen.“