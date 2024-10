Ein Debüt und ein Comeback Willem Dafoe und Hilary Swank begeistern auf dem Catwalk in Paris

Willem Dafoe und Hilary Swank liefen bei der "Miu Miu"-Show in Paris über den Laufsteg. (the/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 13:24 Uhr

Die Fashion Shows von "Miu Miu" sind immer wieder für eine Überraschung gut: Dieses Mal schickte Chefdesignerin Miuccia Prada mit Willem Dafoe und Hilary Swank zwei echte Hollywood-Größen über den Pariser Laufsteg.

Ein Laufsteg-Debüt und ein Model-Comeback: Bei der Fashion Show von "Miu Miu" am letzten Tag der Pariser Modewoche gab es gleich zwei besondere Highlights auf dem Catwalk zu bestaunen. Zum einen lief Oscarpreisträgerin Hilary Swank (50) zum allerersten Mal in ihrer Karriere als Model über einen Runway, zum anderen gab ihr Hollywood-Kollege Willem Dafoe (69) nach zwölf Jahren sein Comeback als Model bei einer Fashion Show.

Die beiden hochkarätigen Hollywoodstars reihten sich dabei in eine Vielzahl von namhaften Models ein, die für Miuccia Prada (75) die Kollektion für Frühjahr und Sommer 2025 in Paris präsentierten. Unter anderem waren unter den Models auch Cara Delevingne (32), Alexa Chung (40) und Nicole Kidmans 16-jährige Tochter Sunday Rose zu erblicken.

Hilary Swank feiert für "Miu Miu" ihr Model-Debüt

Hilary Swank, die im April 2023 Mutter von Zwillingen geworden ist, gab ihr Laufsteg-Debüt für "Miu Miu" in einem glänzenden braunen Trenchcoat in Kombination mit zwei verschiedenen Gürteln und Slipper-Sandalen in leuchtendem Pink. Dafoe hingegen präsentierte zum Abschluss der Show als letztes Model einen eleganten Mantel in Marineblau. Dazu trug der Schauspieler ein weißes Hemd mit einem dunkelblauen Pullover sowie eine graue Bundfaltenhose.

Willem Dafoe zuletzt in legendärer "The Villains"-Show auf dem Laufsteg

Zuletzt war Dafoe vor zwölf Jahren in der legendären Prada-Fashion-Show "The Villains" als Model auf einem Laufsteg zu sehen gewesen. Für ihre damalige Herrenmoden-Kollektion im Jahr 2012 hatte Miuccia Prada zahlreiche namhafte Schauspieler, die auf den Kinoleinwänden für ihre finsteren Charaktere bekannt sind, als Models engagiert. Neben Dafoe waren dabei unter anderem auch Gary Oldman (66), Adrien Brody (51) und Eli Roth (52) zu sehen.

Von der Front Row aus bewunderten zahlreiche Prominente die neue "Miu Miu"-Kollektion und die Laufsteg-Auftritte der beiden Hollywood-Stars. Unter den Gästen waren unter anderem die Schauspielerinnen Shailene Woodley (32) und Daisy Ridley (32) sowie Sängerin Camila Cabello (27).