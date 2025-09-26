Stars William Shatner nach Krankenhausaufenthalt wohlauf

William Shatner 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 10:00 Uhr

William Shatner hat seinen Fans versichert, dass es ihm völlig gut gehe, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Der 94-jährige Schauspieler wurde Berichten zufolge am Mittwochnachmittag (24. September) von Sanitätern in eine medizinische Einrichtung in Los Angeles gebracht, einen Tag später gab der Star selbst jedoch Entwarnung. Die ‚Star Trek‘-Legende betonte, dass sie einfach „zu viel genossen“ habe.

Shatner teilte ein Foto von sich auf Instagram mit der Bildunterschrift: „Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben.“ Er fügte hinzu: „Ich habe übertrieben. Ich danke Ihnen allen für Ihre Anteilnahme, aber mir geht es bestens. Ich sage Ihnen immer wieder: Vertrauen Sie keinen Boulevardzeitungen oder KI!

Der Agent des Schauspielers hatte zuvor gegenüber ‚TMZ‘ erklärt, dass der Star zu Hause in Kalifornien „ein Problem mit seinem Blutzucker“ gehabt habe und vorsichtshalber den Rettungsdienst gerufen habe. Er wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, kehrte aber kurz darauf nach Hause zurück.

Anfang dieses Monats gab der Star bekannt, dass er nie einen Cent an den Wiederholungen von ‚Star Trek‘ verdient habe. Über seine Zeit in der Serie, die ursprünglich von 1966 bis 1969 lief, sagte Shatner gegenüber der Zeitung ‚The Daily Telegraph‘: „Niemand wusste etwas von Wiederholungen. Das Konzept der Syndizierung kam erst nach der Absetzung von Star Trek auf, als jemand aus der Gewerkschaft sagte: ‚Moment mal, ihr wiederholt all diese Filme, diese Serien.‘ Es gab einen großen Streik. Aber letztendlich sicherte sich die Gewerkschaft kurz nach dem Ende von ‚Star Trek‘ Restgebühren, sodass ich davon nicht profitierte.“