Stars William Shatner steht vor Heavy-Metal-Debüt

William Shatner 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 09:00 Uhr

Die 'Star Trek'-Legende wird beim Riot Fest in Chicago die Bühne rocken.

William Shatner wird im September mit der neuen Heavy-Metal-Band The *uckers sein Live-Debüt feiern.

Die ‚Star Trek‘-Legende steht am 20. September beim Riot Fest im Douglass Park in Chicago auf der Bühne. In einem Statement erklärte der 95-Jährige: „Ich habe immer geglaubt, dass Musik – genau wie das Weltall – von Entdeckungen lebt. ‚Riot Fest‘ ist genau die Art von Ort, an dem alles passieren kann. Wir bringen Lautstärke, Intensität und ein paar Überraschungen mit.“ Er könne es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit den Fans zu teilen.

Auch auf seiner Instagram-Seite zeigte sich Shatner begeistert und schrieb: „Das ist ein Ereignis, von dem ihr euren Enkeln erzählen werdet!“ Unterdessen scherzte Riot-Fest-Gründer Mike „Riot Mike“ Petryshyn, dass er jahrelang versucht habe, den Schauspieler zu seinem Festival zu holen. Dafür habe er ihm sogar Briefe geschrieben. Nun hätten sich seine Anstrengungen endlich ausgezahlt. „Ich persönlich kann es kaum erwarten, Shatner in seiner Heavy-Metal-Version zu erleben“, verriet Riot Mike.

Zu The *uckers gehören Marcus Nand an der Gitarre, Fred Aching am Schlagzeug, Britt Lightning an der Gitarre und Phil Soussan am Bass. Laut ‚People‘ wird der Auftritt Songs aus Shatners bisherigem Repertoire neu interpretieren. Außerdem werden erstmals Stücke aus dem Heavy-Metal-Album ‚What the F Is Heavy Metal‘ der Band vorgestellt. Der Golden-Globe-Preisträger enthüllte gegenüber ‚People‘: „So heißt das Album, weil ich nichts über Heavy Metal wusste – beziehungsweise erst dadurch gemerkt habe, wie wenig ich tatsächlich darüber weiß!“

Zu den weiteren Künstlern beim diesjährigen Riot Fest zählen Morrissey, Iggy Pop, die Sex Pistols, Was, Twenty One Pilots und Patti Smith. Shatners Debüt beim Riot Fest folgt auf seinen historischen Flug ins All: Im Oktober 2021 wurde er zum ältesten Menschen, der jemals ins Weltall gereist ist, als er mit Jeff Bezos‘ New Shepard NS-18-Rakete abhob.