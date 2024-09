"Genau richtig füreinander" William und Kate: Ihr Bruder James Middleton schreibt über die Anfänge

Prinz William und Prinzessin Kate sind seit 2011 verheiratet und haben drei Kinder. (ae/spot)

16.09.2024

Prinzessin Kate und Prinz William sind nach Meinung ihres Bruders James Middleton ein Glücksfall füreinander. Zu Beginn habe der Royal jedoch erstmal sein Vertrauen gewinnen müssen. Geholfen habe dabei, dass William ein Hunde-Fan ist.

James Middleton (37) schreibt in seinen Memoiren "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" nicht nur über seine verstorbene Hündin, sondern auch über die Beziehung seiner Schwester Kate (42) zu Prinz William (42). In dem Buch, das in Deutschland am 26. September erscheint, schildert er seine frühesten Erinnerungen an den Royal – und wie er erkannte, dass das Paar perfekt zusammenpasst.

"Er musste sich mein Vertauen verdienen"

In einem Auszug, der in der britischen Zeitung "Daily Mail" veröffentlicht wurde, erinnerte sich der Bruder der Prinzessin von Wales an die frühen Phasen der Beziehung. Er habe Prinz William zunächst skeptisch gegenübergestanden: "Aber ich erinnere mich, dass ich ihn bei unserem ersten Treffen auf Herz und Nieren geprüft habe. Hat er meine Schwester verdient? Er musste sich mein Vertrauen verdienen."

Es habe geholfen, dass der Royal seine Hündin Ella "so sehr mochte". Middleton schilderte: "Als er sie zum ersten Mal als winzigen Welpen in Bucklebury sah, war er hin und weg. Als Junge hatte er einen schwarzen Labrador namens Widgeon gehabt, und als Widgeon starb, hinterließ er eine Lücke. Ich hatte das Gefühl, dass William sich nach einem Hund sehnte, wenn Ella in der Nähe war."

Der Hund sei für den Royal auch "eine gute Ausrede" gewesen, "dem erbitterten Konkurrenzkampf in der Familie Middleton zu entkommen" – insbesondere, wenn sie das Kartenspiel Racing Demon spielten. "William zuckte vor unserer unbarmherzigen Entschlossenheit, um jeden Preis gewinnen zu wollen, zusammen", schrieb James. "Er war hocherfreut, als Erster rauszukommen, und wenn er nicht mehr mitmachen musste, schlich er sich davon, um Ella zu streicheln. Besser noch, er hielt sich ganz vom Spiel fern." So sei er lieber Gassi gegangen. Seine Schwestern und er hätten dann wissende Blicke ausgetauscht. "William war trotz aller Härte seiner militärischen Ausbildung glücklich, beim Kartenspiel ein Verlierer zu sein."

"Er fühlt sich an wie unser älterer Bruder"

Dann erinnert er an die "große Aufregung im ganzen Land", als die Verlobung im Jahr 2010 bekannt wurde. Er habe davon einen Tag zuvor von seiner Schwester persönlich erfahren, als sie in einem Pub in der Nähe des Elternhauses in Bucklebury "in einer Ecke saßen und leise plauderten". Die Neuigkeit habe ihn nicht überrascht: "William ist schon so lange Teil unseres Lebens und wir haben ihn sehr liebgewonnen. Er fühlt sich wie unser älterer Bruder an und er und Catherine passen so offensichtlich gut zusammen, sie sind genau richtig füreinander", betonte der 37-Jährige, der damals noch auf der Suche nach einer ähnlich großen Liebe war, "die sie [William und Kate, Red.] füreinander empfinden".

William habe Glück gehabt, "meine fähige, bodenständige große Schwester zu heiraten". Auch für Kate sei der künftige König ein Glücksfall: "Es war schön zu sehen, wie er ihr Selbstvertrauen stärkte. Sie blühte auf. Ich wusste, dass er sich um sie kümmern würde, und das tut er bis heute."

Er hat jetzt die Familie, von der er lange träumte

Inzwischen ist James Middleton selbst privat in festen Händen. Im September 2021 heiratete er die Französin Alizée Thevent, im Oktober 2023 gab das Paar die Geburt von Söhnchen Inigo bekannt.

Im März 2024 hatte Middleton das Buch über seine im Januar 2023 verstorbene Hündin angekündigt. "Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch anderen Menschen helfen kann, über ihre psychische Gesundheit zu sprechen – ob ihre Schwierigkeiten nun in der Vergangenheit liegen oder sie gerade erleben", sagte James später gegenüber dem "Tatler" und bezog sich dabei darauf, wie seine Hündin ihm durch schwere Zeiten half.