2001 bei Ladendiebstahl erwischt Winona Ryder: Festnahme hatte „enorme Auswirkungen“ auf ihre Karriere

Winona Ryder ist mit der Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" zurück im Rampenlicht - hier bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig. (ae/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 17:31 Uhr

In den 1990er Jahren zählte Winona Ryder zu einer der gefragtesten Jungschauspielerinnen Hollywoods, sie wurde mit Preisen überhäuft und datete Kollegen wie Johnny Depp und Matt Damon. Doch dann wurde sie beim Ladendiebstahl erwischt.

Winona Ryder (52) hat erneut darüber gesprochen, dass ihre Hollywoodkarriere nach der Festnahme wegen Ladendiebstahls im Jahr 2001 erst einmal beendet war. Diese "hatte definitiv enorme Auswirkungen", erklärte die Schauspielerin in einem Interview mit "Esquire".

"Habe einfach ausgecheckt"

"Ich habe ausgecheckt", sagte sie dem US-Magazin, als sie gefragt wurde, wie sie mit ihrer Festnahme klargekommen sei. "Ich glaube, ich habe einfach ausgecheckt." Die einst gefragte Darstellerin wurde angeklagt, Kleidung im Wert von 5.500 Dollar aus einem Geschäft in Beverly Hills, Kalifornien, gestohlen zu haben. 2002 wurde sie wegen schweren Diebstahls und Ladendiebstahls verurteilt und zu drei Jahren Bewährung, Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Sie gab danach die Schauspielerei für einige Jahre auf und zog von Los Angeles nach San Francisco.

Dabei habe sie zunächst gedacht, sie habe nur einen einfachen Fehler gemacht und es ginge vor allem um "Papierkram". Als sie erfahren habe, dass sie womöglich ins Gefängnis müsse, habe sie das komplett überrascht. "Ich dachte nur: 'Hä? Wovon redest du?'", erzählte sie.

Entsetzt vom rauen Ton im Internet

Während ihrer Karrierepause habe sich in der Branche viel verändert. Sie sei "wirklich erschrocken" über den rauen Ton im Internet, der gegenüber jungen Schauspielerinnen angeschlagen werde. "Es fühlte sich an, als gäbe es in der Branche und der Kultur einen Wandel in Bezug darauf, was akzeptabel und was belohnt wird", sagte sie. Bereits in einem Interview mit "Net-A-Porter" im Jahr 2016 hatte Ryder über ihre Hollywood-Auszeit gesprochen. Diese sei genau das gewesen, was sie gebraucht habe. "Psychologisch muss ich an einem Punkt gewesen sein, an dem ich einfach aufhören wollte", sagte sie damals. Sie habe nicht "das Verbrechen des Jahrhunderts" begangen. "Aber es verschaffte mir die Zeit, die ich wirklich brauchte, in der ich nach San Francisco zurückkehrte und mich wieder Dingen widmete, die … ich hatte einfach andere Interessen, ehrlich gesagt."

2006 kehrte Winona Ryder mit ersten Rollen zurück auf die Leinwand. Ihr neuer Film "Beetlejuice Beetlejuice" kommt nun in die Kinos. Seine Weltpremiere hatte der Film am Mittwoch, dem 28. August, bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig.