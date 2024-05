Sie wäre 83 Jahre alt geworden „Wir vermissen Dich sehr“: Heino erinnert an seine geliebte Hannelore

Heino und seine Hannelore waren 44 Jahre verheiratet. (eee/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 12:02 Uhr

Hannelore Kramm wäre am 30. Mai 83 Jahre alt geworden. Heino erinnert auf Instagram liebevoll an seine geliebte Ehefrau, die im November starb.

Am 30. Mai hätte seine geliebte Hannelore ihren 83. Geburtstag gefeiert. Wie sehr Schlagersänger Heino (85) seine bessere Hälfte noch immer vermisst, wird in seinem jüngsten Instagram-Post anlässlich ihres Ehrentages deutlich. Zu einem gemeinsamen Pärchenfoto aus früheren Zeiten hat der Musiker rührende Zeilen verfasst.

"Unsere Hannelore wäre heute 83 Jahre alt geworden. Wir denken an Dich und vermissen Dich sehr. In ewiger Liebe!", so Heino. Hinzu fügte er ein Herz- und ein Tauben-Emoji.

Hannelore Kramm starb im November 2023

Heinos Ehefrau Hannelore Kramm (1942-2023) war am 8. November im vergangenen Jahr in Kitzbühel verstorben. Dort lernten sie sich auch 1972 bei der Miss-Austria-Wahl kennen, ehe sie 1979 den Bund der Ehe schlossen. Viele Jahrzehnte gingen die beiden durch dick und dünn. Seine geliebte Frau nach 44 Jahren Ehe zu verlieren, war für Heino schmerzvoll. Dennoch zeigte er sich seither tapfer.

Beim Wiener Opernball Anfang des Jahres absolvierte Heino erstmals wieder einen öffentlichen Auftritt.