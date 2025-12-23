Stars ‚Wir wurden beklaut‘: Ekaterina Leonova meldet Einbruch

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 14:00 Uhr

Für die 'Let's Dance'-Profitänzerin endet das Jahr mit einer bitteren Note: Bei ihr zuhause wurde eingebrochen.

Ekaterina Leonova wurde Opfer eines Einbruchs.

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten musste die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin einen großen Schock verkraften: In ihrer Instagram-Story enthüllte sie, dass bei ihr zuhause eingebrochen wurde. Auf die Frage eines Fans, warum sie zuletzt so traurig war, erklärte Ekaterina: „Ich habe mich zuerst nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich sage euch kurz: Wir wurden beklaut.“

Dazu teilte sie ein Foto, das sie zusammen mit ihrem Freund Ilya Viarmenich zeigt. Ein großer finanzieller Verlust sei glücklicherweise nicht entstanden. „Ich glaube, die Einbrecher waren ziemlich enttäuscht, dass wir so wenig hatten. Aber das, was wir hatten, haben sie natürlich auch mitgenommen“, offenbarte die 38-Jährige. „Besonders tut es weh, dass die Geschenke von den liebsten Menschen geklaut wurden.“

Trotz des schmerzhaften Verlusts versucht die brünette Schönheit, positiv zu bleiben. „Egal… Wir sind gesund und wir sind zusammen“, betonte sie. Außerdem erklärte sie hoffnungsvoll: „Was dir genommen wird, kehrt eines Tages zu dir in anderer Form zurück.“ Weitere Details zum Einbruch gab Ekaterina nicht bekannt.

Erst Ende November hatte die TV-Beauty zusammen mit ihrem Partner ein Haus gekauft. „Wir freuen uns riesig, aber sind auch irgendwie sehr nervös: das erste Mal im Leben ein Kredit aufgenommen, das erste eigene Haus“, verriet sie auf Instagram. Bisher führten die Tänzer eine Fernbeziehung, da Ekaterina in München lebte und Ilya in Brühl bei Köln.